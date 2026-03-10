Paralimpiadi. Bertagnolli oro e Mazzel argento nella combinata alpina

Chiara Mazzel in azione – foto di Ferdinando Mezzelani GMT-CIP

Ancora medaglie per gli atleti trentini impegnati alle Paralimpiadi, e sono ancora Chiara Mazzel e Giacomo Bertagnolli a salire sui gradini più alti del podio in questa terza giornata di gare dello sci alpino. Rispetto al Super G di ieri, dove Chiara ha vinto la medaglia d’oro e Giacomo l’argento, nella combinata alpina odierna i due atleti trentini si sono scambiati posizioni e metalli: oro per Bertagnolli e argento per Mazzel.

“I nostri campioni dello sci alpino stanno compiendo qualcosa di straordinario e ancora non è finita. Nei prossimi giorni ci sono le discipline tecniche dove possono ancora recitare un ruolo di primo piano”, questo il commento del Presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti e dell’assessore allo sport Mattia Gottardi. “Grazie a voi il Trentino è sul tetto del mondo e tanti giovani possono avvicinarsi allo sport paralimpico seguendo il vostro esempio come atleti e come persone” concludono il presidente Fugatti e l’assessore Gottardi.