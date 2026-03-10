Trento si prepara alla Fiera di San Giuseppe 2026: tante bancarelle e il Festival dell’Outdoor

Torna l’appuntamento con la Fiera di San Giuseppe, il mercato più grande della regione che ogni anno richiama a oltre 100.000 visitatori provenienti da tutto il Trentino e dall’Alto Adige. L’edizione 2026, fissata per domenica 15 marzo, si preannuncia particolarmente ricca grazie alla sinergia tra le storiche bancarelle e la seconda edizione del Festival dell’Outdoor, organizzato da Confesercenti del Trentino.

La Fiera di San Giuseppe: il mercato dei grandi numeri

Come ogni anno, la città si prepara ad accogliere una vera e propria “invasione pacifica” che assegna alla Fiera di San Giuseppe un ruolo da protagonista nel commercio locale. Le circa 500 bancarelle presenti, molte delle quali aderenti ad ANVA Confesercenti, offriranno calzature, accessori per la casa e la persona, fiori, piante e le eccellenze della gastronomia locale. La fiera non sarà solo un’occasione di acquisto, ma un momento di aggregazione sociale che quest’anno viene ulteriormente potenziato dalle manifestazioni di contorno, come sottolinea il presidente di ANVA Trentino, Fabio Moranduzzo:

“Noi ambulanti attendiamo con grande trepidazione la Fiera di San Giuseppe, perché sancisce l’apertura ufficiale della stagione primaverile, che porta con sé gran parte degli appuntamenti fondamentali per le nostre attività. Grazie anche all’impegno di Confesercenti, che da tempo propone iniziative su Piazza Fiera e da due anni ha lanciato con successo il Festival dell’Outdoor, possiamo dire che San Giuseppe sta diventando molto più che una fiera: è evento completo, che richiama molti target differenti. Ciascuno di essi contribuisce al successo di tutti i comparti coinvolti”.

Il Festival dell’Outdoor: mobilità, sport e inclusione

Nato dall’evoluzione delle storiche esposizioni di auto in Piazza Fiera, il Festival dell’Outdoor 2026 – alla sua seconda edizione – mette al centro la sostenibilità ambientale e sociale.

L’area ospiterà proposte di attività da fare all’aria aperta, con l’Ecomuseo dell’Argentario, oltre ad una vasta gamma di veicoli, dalle moderne auto elettriche alle gloriose auto d’epoca; dai caravan ai camper; dalle moto, alle bici, anche con allestimenti speciali.

Saranno presenti anche proposte con attrezzature per il campeggio e la montagna, mentre un ruolo da protagonista assoluto lo avrà lo sport, con i campi prova di Trentino Volley, Aquila Basket e Trento Calcio e con la corsa di gruppo organizzata dal negozio Magnitudo.

Rilanciata e significativamente ampliata anche la sezione riservata all’accessibilità e all’inclusione. In piazza, ci si potrà accomodare su una sedia a rotelle per cimentarsi in un percorso con barriere architettoniche: la “Skarrozzata”. Lo proporrà Astrid OdV, che avrà a fianco anche la cooperativa Oltre gli Ostacoli, editrice dell’omonima rivista, e Inspira Trentino, associazione che si occupa di avvicinare agli sport paralimpici le persone con disabilità.

Dichiara il presidente di Iniziative Confesercenti del Trentino, Massimiliano Peterlana: “Rispetto allo scorso anno, in questa nuova edizione avremo una presenza ancora più importante di aziende, enti ed attività che animeranno la piazza: abbiamo cercato di coprire molti settori dell’outdoor e siamo molto soddisfatti del riscontro che abbiamo avuto. Saranno in piazza con noi anche le tre principali realtà sportive della città (Aquila Basket, Trentino Volley e Trento Calcio) e dedicheremo un’ampia area al mondo della disabilità: riteniamo che tutto ciò possa essere un valore aggiunto per tutta la Fiera”.

“Sono lieto di essere qui a sostegno della Fiera di San Giuseppe e del Festival dell’Outdoor – commenta l’assessore comunale all’economia, montagna e azioni per l’età sperimentale Alberto Pedrotti – Questi eventi valorizzano il nostro territorio e rappresentano un importante ritorno d’immagine. Come Assessore con delega al turismo, ritengo fondamentale promuovere la fruizione consapevole del nostro patrimonio naturale. Ringrazio Confesercenti per l’organizzazione e auguro alla manifestazione grande successo”.

Il Festival dell’Outdoor 2026 rappresenta dunque un invito a stare all’aria aperta e a vivere il territorio senza barriere. L’appuntamento è per domenica 15 marzo, in Piazza Fiera, per l’intera giornata.