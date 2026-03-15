La filodrammatica di Tesero premiata al 46esimo concorso di Laives

A conquistare il pubblico del teatro Gino Coseri di Laives è stata l’energia festosa del musical. La rassegna organizzata dalla Filodrammatica di Laives e intitolata a Stefano Fait è anche concorso nazionale, uno fra i più longevi nel mondo del teatro amatoriale. La Filo di Tesero è stata selezionata per la finale del 46° concorso insieme ad altre 6 compagnie provenienti da Puglia, Sicilia, Veneto, Trentino Alto Adige presentando “Oh mamma, che estate!”.

Il concorso non prevede una giuria tecnica, ma una valutazione tramite votazione da parte del pubblico presente, con una media ponderata dei voti. “Oh mamma… che estate!” è stato valutato, con la media di 9.61, quale miglior spettacolo della rassegna. Al secondo posto la Filobastia di Preore (TN) con la commedia “En gran rebalton” e al terzo posto la compagnia Nove etti e mezzo di Badia Polesine (RO) con i tragicomici due atti “Scampamorte.com”.

Il riconoscimento premia e chiude la passata stagione della Filo di Tesero che inaugurerà un nuovo ciclo teatrale nelle prossime settimane con due spettacoli. Il 28 e 29 marzo sarà in scena “Le streghe del Cornon”, progetto di ampio respiro costruito in collaborazione con la Scuola di musica “Il Pentagramma” e il “Centro Danza Tesero”. E’ una fiaba musicale interpretata da un cast di giovanissimi con scene recitate, coreografie e un grande coro di voci bianche. Le musiche e il testo, ispirato da una delle più classiche fiabe delle Dolomiti, sono originali e scritti appositamente per l’occasione.

In aprile infine la Filo di Tesero, presso la Sala Bavarese del Teatro di Tesero, debutterà con “La resa dei Conti”, una tragicomica “cena con delitto” ambientata in un surreale palazzo nobiliare decadiuto.