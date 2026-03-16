Alloggi di edilizia pubblica a Trento, arrivate più di mille domande per 62 posti

Saranno pubblicate nei prossimi giorni le graduatorie per la locazione degli alloggi di edilizia pubblica. Si è trattato del primo bando per la locazione di alloggi a canone sostenibile gestito con le nuove modalità introdotte dalla Provincia Autonoma di Trento, che prevedono la pubblicazione di 2 bandi all’anno, in primavera e autunno, e consentono ai richiedenti di scegliere le abitazioni (in funzione delle superfici e della collocazione territoriale), tra quelle rese disponibili da Itea. La raccolta delle domande si è svolta dal 15 ottobre al 17 dicembre 2025 sull’intero territorio provinciale ed è stata curata dalle Comunità di Valle e dal progetto Politiche abitative del Comune di Trento per il Territorio Val d’Adige.

Come ha detto l’assessora alle Politiche sociali, casa e partecipazione Giulia Casonato in sede di presentazione “i dati sono in linea con gli anni precedenti. Quest’anno però vanno ringraziati gli uffici per la grande mole di lavoro svolto ad accompagnare chi presentava domanda in modo che il digitale non diventi un ostacolo per chi ha diritto a richiedere un alloggio. L’utenza è sempre più abituata alle domande on-line ma ancora molti necessitano di aiuto. Noi come Amministrazione continueremo a lavorare a 360 gradi su queste tematiche, per esempio studiando incentivi per sbloccare la messa sul mercato degli affitti privati”.

Sono pervenute complessivamente 1080 domande (di cui 190 provenienti da altri territori del Trentino, dato in tendenziale aumento, indotto dalle nuove modalità di raccolta delle domande). Il dato è sostanzialmente stabile rispetto alle richieste degli anni scorsi (1088 domande presentate nel 2023 e 1105 nel 2022), nonostante il fatto che la possibilità di scelta dell’alloggio può aver comportato, in taluni casi, l’indisponibilità di unità abitative con le caratteristiche dimensionali richieste in base alla numerosità dei nuclei familiari. Gli alloggi disponibili a bando per il Territorio Val d’Adige sono in totale 62. Il prossimo bando sarà pubblicato alla fine di aprile.

Per la formazione delle graduatorie, ai fini della tutela della privacy, ogni domanda verrà identificata con il numero di protocollo assegnato alla domanda, inviato via mail al richiedente.

Le graduatorie saranno pubblicate sul sito del Comune al seguente link: www.comune.trento.it/Amministrazione/Documenti-e-dati/Documenti-albo-pretorio/Locazione-di-alloggi-di-edilizia-abitativa-pubblica-a-canone-sostenibile.