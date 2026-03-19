Dal 21 marzo parte la Pasqua Musicale Arcense: 10 gli appuntamenti fino al 6 aprile

Al via sabato la 54esima edizione della Pasqua Musicale Arcense, il festival di musica classica e sacra eseguita nei luoghi più belli del territorio (quest’anno con alcune novità) da formazioni di natura e di provenienza diversa: orchestre, ensemble e cori che propongono un’offerta variegata di programmi musicali. Dal 21 marzo al 6 aprile, dieci appuntamenti e un programma ricco di musica e di cultura che coniuga tradizione e novità invitando a trascorrere la Pasqua riflettendo sui valori fondanti del festival, che sono lo scambio e la reciproca conoscenza, la condivisione di valori di pace, di conoscenza e di rispetto, e il valore della musica come linguaggio comune europeo. Un messaggio che diventa, in queste settimane di tragici eventi internazionali, più che mai prezioso.

Il programma si annuncia con l’immagine di uno dei dipinti della Via Crucis di Roberto M. Iras Baldessari che si trova nella chiesa di San Giacomo Maggiore a Vigne: una deposizione che fa parte del ciclo di opere realizzate dall’artista trentino per la chiesa, nucleo di grande pregio. Qui si tiene il primo concerto, sabato 21 marzo alle ore 20.45 con l’ensemble dei solisti di Segni di bellezza e la soprano Francesca Pacileo, per la concertazione di Michele Brescia, musicista altogardesano di adozione.

Al secondo appuntamento, un’altra novità: l’apertura della chiesa di Sant’Isidoro a Pratosaiano, dove domenica 22 marzo alle ore 17.30 si tiene il concerto del coro Voci Bianche Garda Trentino della Smag diretto dal maestro Enrico Miaroma.

Il terzo evento è un doppio appuntamento a cura dell’orchestra Gli Arconauti, sempre della Smag, impegnata il 24 marzo alle ore 20.30 all’auditorium di Palazzo dei Panni in una lezione-concerto di Rudy Parisi e Stefano Roveda, propedeutica al concerto vero e proprio, dal titolo “Il gioco delle meraviglie”, che si tiene nel salone delle feste del Casinò municipale venerdì 27 marzo alle ore 20.45.

Si conferma, anche in questa edizione del festival, la presenza di due formazioni arcensi che ne sono parte integrante: sabato 28 marzo alle ore 20.45 nella chiesa Collegiata la Camerata musicale Città di Arco diretta da Dario Silveri, e domenica 29 marzo alle ore 20.45 nella chiesa di Santa Maria Addolorata a Bolognano l’Ensemble vocale Nicolò d’Arco accompagnato dall’orchestra da camera Cappella Benacensis, per la direzione di Daniele Lutterotti.

La seconda settimana di festival si apre con un appuntamento speciale di Corde resonanti, rassegna ideata da Marco Toniatti: mercoledì 1° aprile alle ore 20.45 all’auditorium di Palazzo dei Panni Antonio Vicentini esegue al pianoforte musiche di Beethoven e Ravel.

La giornata del Venerdì Santo è quella della tradizionale celebrazione ecumenica della Passione, uno degli eventi più caratteristici e importanti del festival, presenti, insieme, don Francesco Scarin per la Chiesa cattolica e il pastore Christopher Werner per quella evangelica: un rito dal grande valore simbolico, in doppia lingua italiana e tedesca, che celebra l’unione e la convivenza di popoli, tradizioni e religioni diverse, principio ispiratore di drammatica attualità. La musica è a cura delle due trombe dell’orchestra della Pasqua musicale arcense Walter Brusniak e Norbert Niederer.

L’orchestra della Pasqua musicale arcense, composta da musicisti di fama internazionale, è protagonista, come di consueto, dei due concerti di sabato e domenica di Pasqua, quest’anno con la direzione del mo. Juheon Han. Sabato 4 aprile nel salone delle feste del Casinò municipale il programma propone Mozart con l’Ouverture da “Le nozze di Figaro” e il Concerto n. 1 per flauto e orchestra KV 3136, con la flautista Sarah Louvion, e Beethoven con la Sinfonia n. 2.

Il Concerto di Pasqua, momento centrale del festival, oltre che celebrare una delle festività più importanti dell’anno è l’occasione per sentire il magnifico organo della Collegiata, recentemente restaurato: Andreas Benz, organista, e a Heidi Merz, timpanista, eseguono domenica 5 aprile con inizio alle 20.45 il magnifico Concerto per organo, archi e timpani in sol minore di Francis Poulenc.

Il festival si conclude con un altro appuntamento classico: il Concerto di primavera offerto dall’orchestra di fisarmoniche Città di Arco nel lunedì di Pasquetta, il 6 aprile alle ore 17.30 nel salone delle feste del Casinò municipale.