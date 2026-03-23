Referendum Giustizia: vince il No, in Trentino è testa a testa

Referendum, alle 19 in Trentino affluenza al 15,15%

Si attesta al 15,15% il dato dell’affluenza alle urne in Trentino per i 5 referendum su lavoro e cittadinanza per cui sarà possibile votare oggi, fino alle 23, e domani, lunedì 9 giugno, dalle 7 alle 15. Una percentuale di poco inferiore a quella nazionale, che vede la partecipazione democratica ferma al 15,9%. Guardando ai dati […]