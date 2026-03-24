“L’Europa prepara la guerra”: giovedì 26 marzo l’incontro al Centro Pace di Rovereto

Arena di Pace 2024 sabato 18 maggio a Verona. Foto (c) Gianni Zotta

Giovedì 26 marzo è in programma il terzo incontro del ciclo di incontri di formazione dedicato ai temi della pace contro la cultura della guerra, organizzato dal Centro Pace di Rovereto.

Dal titolo “L’Europa prepara la guerra: una scelta politica, strategica e comunicativa” si tiene alle 17.45 la proiezione dell’intervento di Marco Tarquinio, già direttore del quotidiano cattolico Avvenire, in dialogo con Giulio Marcon – portavoce della campagna Sbilanciamoci, che presenterà anche la nuova proposta di legge di iniziativa popolare che punta a istituire un Dipartimento della Difesa Civile, non armata e nonviolenta presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e invertire la deriva militarista. L’obiettivo è raggiungere almeno 50.000 firme anche attraverso il portale online della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il link per la firma su www.difesacivilenonviolenta.org

Gli incontri “Ban War 2026” sono un’occasione rivolta a tutti coloro che credono nella necessità di costruire alternative alla cultura della guerra e promuovere un futuro di pace e giustizia per tutti.

Gli incontri si tengono nella sala grande del Centro Pace di Via Vicenza, 5 a Rovereto. La partecipazione è libera e gratuita ed è possibile assistere anche a singoli incontri.

Il Centro Pace ecologia e diritti di Rovereto promuove “BanWar” in rete con Pax Christi nazionale e alcune associazioni locali tra cui Progetto Irene, A.N.P.I. Rovereto-Vallagarina, Donne in Nero Rovereto, gruppo BDS Trentino e dalla rete trentina “Ferma il riarmo”.

A seguire il calendario degli incontri / proiezioni:

Giovedì 2 aprile – “Il ripudio della guerra e del riarmo”

Intervento di Rosy Bindi in dialogo con Carlo Tombola (coordinatore scientifico Opal e Weapon Watch).

Giovedì 9 aprile – “Speranza o ansia di futuro per i giovani? Ritorno alla leva obbligatoria?”

Intervento di Raffaele Mantegazza in dialogo con Antonio Mazzeo (insegnante, peace-researcher e giornalista).