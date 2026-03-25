A Susà di Pergine è iniziata la demolizione degli ex Artigianelli

Credit Gianni Zotta

Ha preso il via martedì 24 marzo la demolizione del complesso degli ex Artigianelli a Susà. Conclusi gli interventi preliminari di bonifica, il cantiere è entrato nel vivo con l’abbattimento integrale dell’edificio, realizzato negli anni Sessanta e da tempo inutilizzato.

I lavori sono stati affidati alla ditta Cunaccia Bruno srl, per un importo a base d’asta di 1.627.531,63 euro, di cui 68.219,99 per oneri della sicurezza e un importo contrattuale pari a 1.528.743,01 euro. La durata prevista del cantiere è di 365 giorni naturali e consecutivi.

“Si tratta di un momento atteso da 40 anni, che rappresenta un passaggio fondamentale per la messa in sicurezza e la successiva valorizzazione di quest’area”, ha osservato il presidente della Provincia di Trento, Maurizio Fugatti. “Gli Artigianelli hanno rappresentato un pezzo di storia del Trentino: qui tanti giovani sono cresciuti e si sono formati. Ora si volta pagina, secondo un complesso percorso condiviso con l’Amministrazione comunale e che guarda alla sicurezza e al decoro. Interveniamo con la consapevolezza che questo è il primo passo concreto di un percorso che guarda al futuro”.