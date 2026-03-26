Da Meteotrentino avviso per possibili gelate

Meteotrentino ha emesso in mattinata un avviso per possibili gelate in collaborazione con i tecnici della Fondazione Edmund Mach. Il Trentino è attualmente interessato da intense correnti settentrionali, asciutte e fresche, arrivate dopo il passaggio del fronte freddo della scorsa notte. Nella prossima notte e per l’intera giornata di venerdì, i venti di foehn continueranno a soffiare, ma non si può escludere che in alcune zone possano temporaneamente attenuarsi o cessare, con un conseguente calo delle temperature fino a valori prossimi o poco inferiori a 0°C.

Il rischio di gelate sarà maggiore nella notte tra venerdì e sabato, soprattutto nelle zone pianeggianti dove il vento cesserà. In presenza di cieli sereni, infatti, le temperature potrebbero scendere di qualche grado sotto lo zero.

Anche nelle notti successive, tra sabato e domenica e tra domenica e lunedì, nelle zone pianeggianti e poco ventilate non è escluso che le temperature possano scendere ancora su valori prossimi o poco inferiori a 0°C.