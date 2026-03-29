Un’Aquila perfetta espugna Venezia 87-106

Foto Lorena Bonapace

Un’ottima Aquila Basket ha battuto al Taliercio di Venezia i padroni di casa per 87-106, mantenendosi così agganciati all’ottavo posto che vale la qualificazione ai playoff. I bianconeri scappano subito grazie a un avvio molto convincente: muovono bene la palla, difendono con grande intensità e riescono ad ampliare il divario fino al +22. Una prestazione di altissimo livello che vale due punti pesantissimi in chiave playoff, alla vigilia della settimana di pausa. Per l’Aquila il migliore in campo è Steward con 17 punti, 6 assist e 4 rimbalzi, mentre il top scorer è Jogela con 22 punti (8/12 dal campo) e 7 rimbalzi. Ottime anche le prove di Jones (19 punti) e di Bayehe e Battle (14 a testa). Per Venezia non bastano i 22 punti e 7 assist di Cole.

La cronaca. La Dolomiti Energia Trento parte con: Steward, Jones, Jogela, Aldridge e Mawugbe mentre Venezia risponde con: Cole, Valentine, Parks, Wiltjer e Tessitori. Jones apre le marcature con una tripla, Wiltjer risponde in fadeaway, poi Jogela realizza in floater e Parks pareggia dalla punta. Jogela riporta avanti Trento con un jumper dalla media, ma Valentine firma un gioco da tre punti; Mawugbe schiaccia e Wiltjer porta Venezia sul 10-9. Steward riporta avanti i bianconeri, Jones colpisce dall’angolo, ma Valentine risponde con una schiacciata; ancora Jones, con un floater, firma il +4 Aquila. Tessitori realizza un appoggio, Jogela segna una tripla, ma Cole replica immediatamente. Bayehe appoggia due punti e Tessitori fa 1/2 dalla lunetta. Jogela segna un’altra grande tripla e Battle regala all’Aquila il +8, costringendo Spahija al timeout. Bayehe è perfetto dalla lunetta con tre liberi e il primo quarto si chiude sul 18-29.

Candi realizza i primi due punti del secondo quarto, ma Steward risponde con la stessa moneta. Battle porta i bianconeri sul +14 con una gran tripla, poi ruba palla e lancia Steward in contropiede: fallo e 2/2 dalla lunetta. Niang corregge in tap-in il sottomano di Battle e Steward firma il +20 Aquila. Cole segna in floater, Mawugbe realizza un tiro libero e ancora Cole porta Venezia sul 24-41. Jones commette fallo su tiro e Cole fa 3/3 ai liberi, riportando i suoi sul -14. Aldridge risponde con una tripla dall’angolo, Cole aggiunge un libero e poi Venezia corre bene il campo: Cole e Valentine servono Parks che inchioda il 30-44, costringendo Cancellieri al timeout. Mawugbe fa 1/2 dalla lunetta, Bowman segna due liberi, poi Cole realizza altri due punti. Jogela risponde e Mawugbe schiaccia dopo una palla recuperata. Bowman segna ancora dalla lunetta e Steward chiude il primo tempo sul 36-51.

Aldridge realizza in fadeaway i primi due punti del secondo tempo, poi Tessitori risponde con un tiro libero e Cole ne aggiunge due. Candi riporta i padroni di casa sul -12, ma Steward segna un canestro di grandissima difficoltà in penetrazione e Jones punisce dall’arco. Tessitori segna subendo fallo e completa il gioco da tre punti, Bayehe fa 2/2 dalla lunetta e Parks realizza tre tiri liberi. Candi commette fallo antisportivo su Jogela, che converte entrambi i liberi, poi Jakimovski firma la tripla del +18, costringendo Venezia al timeout. Tessitori segna in post basso e poco dopo fa 2/2 a cronometro fermo, Jakimovski realizza in reverse e Parks appoggia il 53-67 in tap-in. Battle colpisce da tre, Bowman risponde con un canestro in palleggio arresto e tiro, Bayehe segna dall’arco e Steward riporta Trento sul +20. Battle firma una giocata da highlights facendo perdere l’equilibrio a De Nicolao e segnando dalla media, poi Bowman replica, Jones realizza un gran canestro e Valentine chiude il terzo quarto sul 60-79.

De Nicolao segna i primi due punti del quarto periodo, poi i bianconeri costruiscono una grande azione a tre con Battle, Aldridge e Bayehe che chiude con una schiacciata. Bowman realizza un tiro libero e Wiltjer, con un gioco da tre punti, riporta Venezia sul -15. Jones fa 2/2 dalla lunetta, Wiltjer completa un altro gioco da tre punti, ma Jones risponde con una penetrazione. Cole segna a cronometro fermo, poi Jogela realizza una tripla e completa anche un gioco da tre punti che riporta l’Aquila sul +20. Parks segna due tiri liberi, Jones replica, Wiltjer colpisce dall’ala e Cancellieri chiama timeout. Battle segna in penetrazione, Wiltjer risponde in post basso e Steward firma il 78-97. Bowman schiaccia, Bayehe fa 1/2 dalla lunetta, Parks segna due liberi e Battle replica. Cole realizza dall’arco, poi Steward segna il tiro libero del fallo su Parks, che viene espulso per somma di antisportivo e tecnico. Nel finale Jakimovski schiaccia e Jogela firma una spettacolare poster dunk su Bowman, fissando il risultato finale sull’87-106. La Dolomiti Energia Trentino tornerà in campo domenica 12 aprile alle ore 18:00 alla Nova Arena di Tortona contro la Bertram Derthona.

Il tabellino.

UMANA REYER VENEZIA 87

DOLOMITI ENERGIA TRENTINO 106

(18-29, 36-51; 60-79)

Umana Reyer Venezia: Cole 20, Lever, De Nicolao 2, Candi 4, Bowman 11, Wheatle, Nikolic, Janelidze N.E, Parks 14, Wiltjer 15, Valentine 8, Tessitori 11. Coach Spahija.

Dolomiti Energia Trentino: Steward 17, Jones 19, Niang 2, Jogela 22, Forray, Airhienbuwa N.E, Mawugbe 6, Aldridge 5, Jakimovski 7, Bayehe 14, Hassan N.E, Battle 14. Coach Cancellieri.