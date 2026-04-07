Coscienza Festival, dal 9 al 19 aprile 21 eventi per divulgare la scienza al grande pubblico

Torna dal 9 al 19 aprile a Trento Co.Scienza Festival, il primo festival scientifico della città, organizzato interamente da studenti e giovani ricercatori dell’Università di Trento. Giunto all’ottava edizione, il festival propone 11 giorni di programmazione e 21 eventi, con un pubblico atteso di circa 2000 partecipanti, confermandosi come uno degli appuntamenti più dinamici della divulgazione scientifica sul territorio trentino. Talk, workshop, spettacoli, laboratori e format ibridi animeranno diversi spazi della ciftà, con l’obiettivo di rendere la scienza accessibile, partecipata e vicina alla vita quotidiana.
Il programma 2026 ospita voci autorevoli della ricerca e della divulgazione scientifica italiana. Tra gli appuntamenti principali:
• Antonella Viola, immunologa, guiderà il pubblico in un’analisi del rapporto tra stile di vita, sistema immunitario e prevenzione, offrendo strumenti per comprendere meglio la propria salute con la scienza;
• Marco Cappato, attivista, porterà una riflessione sui temi di bioetica, diritti individuali e scienza, al centro del dibattito civile italiano;
• Massimo Polidoro, divulgatore e co-fondatore del CICAP, accompagnerà il pubblico tra illusioni, bias cognitivi e percezioni ingannevoli, mostrando come la mente possa costruire false convinzioni;
• Giacomo Moro Mauretto (Entropy for Life), divulgatore scientifico su evoluzione e crisi climatica, ci parlerà della storia genetica della popolazione italiana;
• Giampaolo Musumeci ed Emilio Cozzi, porteranno dal vivo il podcast La geopolitica dello spazio, analizzando lo spazio come nuovo terreno di confronto non solo scientifico e tecnologico, ma anche strategico per le relazioni tra potenze globali.
Tra le principali novità di quest’anno, il ritorno al MUSE – Museo delle Scienze di Trento con due eventi speciali pensati coinvolgere tutta la cittadinanza. Accanto all’esperienza immersiva “MUSE con Delitto”, che unisce divulgazione scientifica, teatro e dinamiche da escape room, debutta anche la Fiera della Scienza: una giornata dedicata a bambini/e e famiglie, con la partecipazione di numerose realtà di divulgazione scientifica locale.