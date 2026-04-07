Coscienza Festival, dal 9 al 19 aprile 21 eventi per divulgare la scienza al grande pubblico

In Bookique “Ruvido, il festival imperfetto dell’illustrazione”

Arriva alla Bookique, a Trento, “Ruvido, il festival imperfetto dell’illustrazione”, dedicato ai giovani illustratori, fumettisti, graphic designer e aspiranti professionisti che vogliono conoscere quegli strumenti concreti per orientarsi nel mondo del lavoro creativo, come la gestione fiscale, il portfolio e l’identità visiva. L’appuntamento è per venerdì 26 settembre, dalle 17 alle 23, e per tutta […]