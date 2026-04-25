A Villazzano il 4 maggio uno spettacolo sull’affido familiare

Un’iniziativa rivolta a tutta la cittadinanza, alle associazioni e agli operatori del settore, in concomitanza con la Giornata Nazionale dell’Affidamento Familiare, per accendere i riflettori su una forma di accoglienza e solidarietà sociale di forte importanza qual è l’esperienza dell’affido.

“Figli d’Anima”, lo spettacolo teatrale promosso dall’Assessorato alla salute, Politiche sociali e cooperazione della Provincia autonoma di Trento e organizzato in partnership con la cooperativa sociale Progetto ’92 e l’Azienda Sanitaria Universitaria Integrata del Trentino, con il patrocinio del Comune di Trento, non è solo un evento culturale, ma un momento di forte impatto emotivo che porta ad una riflessione importante sulla tematica della genitorialità non biologica, esplorando le sfumature emotive, le sfide e le immense ricompense che queste esperienze portano con sé.

Lo spettacolo, preceduto da un intervento dell’assessore provinciale alla salute e politiche sociali Mario Tonina, si terrà lunedì 4 maggio 2026 alle ore 20.30 presso il Teatro di Villazzano, in via Umberto Giordano 6.

Una produzione Tedacà, in collaborazione con il Festival delle Colline Torinesi e Teatro Stabile di Torino – Teatro Nazionale e con il sostegno di Casa Affido della Città di Torino.

Ingresso libero con prenotazione entro il 1° maggio prossimo, attraverso il form a questo link.