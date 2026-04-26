Aquila Basket sconfitta a Napoli, playoff lontanissimi

Foto Lorena Bonapace

Ancora una sconfitta per l’Aquila Basket, costretta a soccombere sul parquet di Napoli con il risultato di 84-74. Nonostante l’assenza di DeVante’ Jones, out per un problema alla schiena, i bianconeri partono bene, disputando un primo tempo solido su entrambi i lati del campo, ma incappano in un terzo periodo molto difficile in cui Napoli allunga fino al +16. Trento prova a rientrare nel finale, ma i tentativi di rimonta vengono respinti dalla formazione partenopea. Per l’Aquila il migliore è Jordan Bayehe, autore di 16 punti e 9 rimbalzi, mentre l’MVP della serata è Milton Doyle con 26 punti.

La cronaca. La Dolomiti Energia Trentino parte con: Steward, Niang, Jogela, Aldridge e Mawugbe mentre Napoli risponde con: Mitrou-Long, Bolton, Faggian, Whaley e Totè. El-Amin apre le marcature con una tripla, Bolton segna con un arresto di potenza, poi Jogela sblocca i bianconeri dopo quattro minuti di siccità offensiva. El-Amin realizza in penetrazione, ma Jakimovski risponde con una tripla dall’angolo e Battle firma il sorpasso. Caruso segna in tap-in, Jakimovski replica con la sua seconda tripla di serata e poco dopo appoggia il canestro del 9-13, costringendo Repesa al timeout. Caruso fa 1/2 dalla lunetta, Bayehe segna in semigancio e Airhienbuwa realizza due tiri liberi. Il primo quarto si chiude sul 10-17.

Doyle apre il secondo quarto con due punti, Flagg risponde, ma è Bayehe a sbloccare i bianconeri nel periodo. Caruso segna dopo una spin move e Mitrou-Long riporta Napoli a -1, costringendo Cancellieri al timeout. Airhienbuwa realizza dopo un rimbalzo offensivo di Bayehe e Battle completa un gioco da tre punti per il +6 Trento. Niang schiaccia a due mani su un perfetto taglio servito da Jogela, El-Amin risponde sfruttando il tabellone e Totè accorcia sul -4. Trento reagisce con Niang e Steward, poi Totè dalla lunetta fissa il 24-30. Niang segna dalla media distanza e Steward, in tap-in, riporta i bianconeri sul +10; Faggian colpisce dall’arco, ma Battle replica con tre tiri liberi a segno. El-Amin realizza un gioco da tre punti e il primo tempo si chiude sul 30-37.

Flagg apre la ripresa con un appoggio al tabellone, Steward risponde con un 2/2 dalla lunetta, poi Totè segna da sotto e Flagg fa 2/2 ai liberi per il -3. Doyle riavvicina ulteriormente Napoli e poco dopo firma il sorpasso, costringendo Cancellieri al timeout. Doyle continua il suo momento con il sesto punto consecutivo, Totè schiaccia e ancora Doyle, con una tripla in transizione, porta Napoli sul 47-39. L’esterno partenopeo si accende definitivamente segnando due triple consecutive e un arresto e tiro per il +17. Aldridge interrompe il parziale con un tiro dall’angolo, Bayehe accorcia sul -13, Whaley fa 2/2 in lunetta, Bayehe risponde e Whaley aggiunge un altro libero. Il terzo quarto si chiude sul 59-45.

Bayehe apre le marcature, ma Doyle risponde subito. Bayehe segna dall’arco e Steward accorcia sul -9, costringendo Repesa al timeout. Doyle colpisce ancora da tre, Steward appoggia due punti, Totè segna in post basso e Bayehe dalla lunetta riporta Trento sul -10. El-Amin risponde con una tripla, Steward segna su un bel “dai e vai” con Bayehe, ma Totè replica immediatamente. Aldridge realizza in penetrazione, ma Bolton risponde subito, con Cancellieri che chiama timeout. Trento prova a rientrare, ma Napoli risponde colpo su colpo e, con il canestro di Bayehe, il punteggio è 79-67 a due minuti dalla fine. Battle segna due tiri liberi, Totè replica, poi Niang colpisce dall’arco. I tiri liberi finali fissano il punteggio sull’84-74.

Il tabellino

GUERRI NAPOLI 84

DOLOMITI ENERGIA TRENTINO 74

(10-17, 30-37; 59-45)

Guerri Napoli: Whaley 3, Flagg 7, Mitrou-Long, El-Amin 16, Faggian 3, Gloria N.E, Doyle 26, Caruso 5, Esposito N.E, Ferrara N.E, Totè 16, Bolton 8. Coach Repesa.

Dolomiti Energia Trentino: Steward 17, Jones N.E, Niang 9, Jogela 2, Forray N.E, Airhienbuwa 4, Mawugbe, Aldridge 4, Jakimovski 11, Bayehe 16, Hassan, Battle 11. Coach Cancellieri.