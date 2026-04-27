Trentino Cup, l’Espanyol si aggiudica il torneo internazionale per la categoria Pulcini

Foto A.C. Trento 1921

Sono i catalani dell’Espanyol a trionfare nella seconda edizione della “Trentino Cup – Memorial Lorenzo Basso”, il torneo internazionale organizzato dall’A.C. Trento 1921 e dedicato alla categoria Pulcini (ovvero i bambini nati nelle annate 2015/2016). La formazione spagnola si è imposta nella finalissima, andata in scena allo Stadio Briamasco nel pomeriggio, superando il Feyenoord ai calci di rigore, al termine di una sfida intensa ed equilibrata che ha chiuso nel migliore dei modi due giornate di grande calcio giovanile. Un evento che ha fatto registrare numeri importanti, con 36 squadre provenienti da tutto il mondo, oltre 1500 presenze al giorno tra giocatori, allenatori, genitori e appassionati e un grande numero di volontari che hanno trasformato il Briamasco in un vero e proprio punto d’incontro internazionale all’insegna dello sport, della condivisione e del divertimento.

Sul terzo gradino del podio si è piazzato il Parma, vittorioso nella finale per il terzo posto contro i cinesi dello Zest Boys al termine di una gara ben interpretata dai ducali. Ottimo il percorso del Trento, che ha chiuso al quinto posto finale al termine di un torneo di alto livello: i gialloblù si erano già messi in evidenza nella fase a gironi, dove erano stati capaci di chiudere davanti al Feyenoord e al Vicenza, confermandosi poi anche nella fase conclusiva. Ottava posizione per la rivelazione del torneo, il Molveno Spor, protagonista di un cammino sorprendente e capace di mettersi alle spalle realtà strutturate come Padova e Roma. Da segnalare anche il buon percorso del Pinzolo nella fase a gironi, dove si è distinto in un raggruppamento particolarmente competitivo chiudendo alle spalle dell’Hellas Verona ma davanti alla Red Bull Salzburg, senza però riuscire a trovare continuità nella fase finale della competizione.

Al di là dei risultati, la manifestazione ha confermato ancora una volta il proprio valore educativo e sportivo, mettendo al centro fair play, entusiasmo e spirito di squadra, in piena sintonia con i principi del progetto “Patto Trentino”.

A rendere ancora più significativa la giornata conclusiva, le premiazioni ufficiali con i trofei “Banca per il Trentino Alto Adige”, le premiazioni ufficiali con i riconoscimenti individuali “BTS”, assegnati ai protagonisti distintisi nel corso del torneo:

• Miglior giocatore: Morris Van Minde (Feyenoord);

• Miglior giocatrice: Alenya Gionghi (Molveno Spor);

• Miglior portiere: Tian Lang Shvo (Zest Boys);

• Premio Fair Play: Samuele Pasquale (Redival), per aver ammesso un fallo di mano permettendo all’arbitro di annullare la rete decisiva contro la Roma;

• Miglior Tifoseria: Padova.