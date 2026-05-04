A Trento dal 7 al 10 maggio torna “La Piazza del Volontariato”

Torna dal 7 al 10 maggio 2026 “La Piazza del Volontariato”, l’evento che trasforma il cuore di Trento in un laboratorio a cielo aperto per raccontare la solidarietà e l’impegno civile. Novità di quest’anno il percorso partecipato che ha permesso la costruzione del programma insieme alle realtà di volontariato, che hanno organizzato iniziative in continuità con le linee strategiche di “Trento Capitale europea del volontariato 2024”. Promossa dal Comune di Trento e dal Csv Trentino, la terza edizione si aprirà ufficialmente giovedì 7 maggio alle 12 con l’inaugurazione in piazza Duomo. Tra i momenti più attesi la testimonianza di don Luigi Ciotti, fondatore di Libera e del Gruppo Abele, che interverrà sabato pomeriggio per raccontare la sua esperienza di vicinanza a chi è in difficoltà e il valore della solidarietà.

Giovedì 7 maggio: l’inaugurazione e il dialogo con la città. Dopo l’inaugurazione, dalle 13.30 alle 14.30 il sindaco di Trento Franco Ianeselli dialogherà con i giovani in uno spazio aperto per condividere proposte concrete per la città. Subito dopo, dalle 14 alle 16, la piazza ospiterà la restituzione del percorso sul benessere, l’invecchiamento attivo e la prevenzione delle truffe. Sempre in tema di attivismo e volontariato, alla Caritro alle 14 si terrà un Focus group e a palazzo Geremia alle 17 la premiazione dei cittadini attivi impegnati nei Patti di collaborazione dei “Beni comuni”. In piazza Duomo, dalle 15 alle 19, sarà attivo anche lo “Spazio Argento” per il sostegno ad anziani e caregiver. Gli incontri istituzionali si sposteranno poi alla Sala Conferenze della Fondazione Caritro dove, grazie alla collaborazione della stessa, dalle 16.30 si parlerà di sinergie tra profit e non-profit e volontariato d’impresa, mentre in piazza si terranno momenti di sensibilizzazione sulla disabilità. La serata si chiuderà in piazza Duomo con un evento interculturale alle 19 e il racconto corale di Luca Baz e del Coro Genzianella dalle ore 21. Alle 20.30, a Povo, si terrà inoltre il laboratorio partecipativo “Il volontariato che sPiazza”.

Venerdì 8 maggio: inclusione, scuole e linguaggi teatrali. La mattinata di venerdì 8 maggio inizierà alle 9 in piazza Duomo con il “Volontariato creATTIVO”, che prevede una serie di attività proposte da varie realtà di volontariato. Alle 11 sarà il turno degli studenti delle superiori con un grande gioco interattivo e l’inaugurazione della mostra “Scuola e mondo del volontariato”, realizzata nell’ambito del Progetto Fionda3. Dalle 14, la Piazza ospiterà un talk show sull’orientamento digitale per pazienti oncologici e familiari-caregiver. Il pomeriggio vedrà alternarsi laboratori di mappatura urbana, riflessioni sullo spreco e l’importanza del riciclo e la sfida a tappe “alla scoperta del bene comune”. Alle 15.30 si parlerà di strategie di fundraising, mentre alle 16 palazzo Geremia ospiterà un dialogo sul tema “pensione e welfare” di ItaSolidale e in Piazza si potranno ascoltare i racconti di vita del progetto “Biblioteca Vivente”. Dopo un approfondimento sull’eredità di Francesca Paris Kirchner, in programma alle 17.30 in Piazza, a palazzo Geremia alle 18 ci sarà l’incontro sulla nuova fiscalità del Terzo Settore. La giornata si chiuderà alle 20.15 in piazza Duomo con lo spettacolo ironico di Loredana Cont, “Vago oltre…volontariamente”.

Sabato 9 maggio: la testimonianza di Don Ciotti e la musica. Sabato 9 maggio la giornata si aprirà in Piazza alle 9 con la presentazione di iniziative collegate agli “sportelli di ascolto” e alla donazione del sangue. Nel pomeriggio, dalle 15 alle 19, in piazza Duomo si alterneranno iniziative multiculturali, un workshop sull’arte del riciclo e un originale incontro sulla cura delle orchidee intrecciato ai temi del mutuo aiuto. Dalle 15.30 alle 18, la “Rete Digitale” proporrà speed date digitali e un repair café. L’evento centrale del pomeriggio si svolgerà alle 17 all’Itas Forum, dove Don Luigi Ciotti parlerà con la cittadinanza sul valore della solidarietà (per partecipare all’evento è obbligatoria la registrazione su Eventbrite a partire da oggi pomeriggio). La giornata si chiuderà nuovamente in piazza Duomo alle 21 con la musica live di Halo, Sara Kane, Maude e Libellule.

Domenica 10 maggio: il gran finale. La manifestazione si concluderà domenica 10 maggio. Dalle 9 alle 12, piazza Duomo ospiterà l’installazione interattiva “#Relazioniamoci”, che permetterà ai partecipanti di condividere pensieri su come creare relazioni per costruire la comunità. Alle ore 10 si terrà il confronto “Una città plurale” con l’assessore alle Politiche giovanili e di partecipazione e Pari opportunità del Comune di Verona Jacopo Buffolo, la delegata ai Quartieri & Nuove cittadinanze del Comune di Bologna Erika Capasso e Michael Kolade dell’Associazione culturale Afroveronesi, che testimonieranno le azioni delle due città rispetto ai temi della partecipazione civica, del rafforzamento delle relazioni e dei processi di inclusione, con particolare attenzione alla valorizzazione delle esperienze di migrazione. Il saluto finale sarà affidato alla Federazione Cori del Trentino, che si esibirà alle 11.30.

Nel corso delle giornate sarà presente in piazza Duomo la mostra di libri del catalogo “LeggiAMO volontariato 2026”, con due spazi dedicati alle letture per bambini il venerdì dalle 9.30 alle 10.30 e sabato dalle 9.30 alle 12, momenti nei quali sarà a disposizione anche uno spazio morbido con attività da 0 a 6 anni.

Giovedì pomeriggio, venerdì e sabato mattina sarà inoltre allestito il corner fotografico “Fiery”, dedicato ai giovani volontari, con la presentazione dell’app “Attivati!”: L’App avrà una nuova pagina Instagram (@fiery_off di CSV Trentino) per raccontare il volontariato giovanile in modo più vero e vicino, anche attraverso attività di ingaggio e contenuti social live proprio in piazza Duomo.

Il programma si completa con altri eventi nelle Circoscrizioni: oltre al 7 maggio a Povo, il 17 maggio a Martignano con la Grande Festa del Volontariato dell’Argentario – seconda edizione, il 13 settembre con la camminata A spas per malghe del Bondon sul Monte Bondone.

Il calendario completo e aggiornato degli eventi, con il dettaglio degli enti organizzatori delle attività è disponibile sul sito trentovolo.capital.it. Come l’anno scorso, media partner dell’evento è il giornale l’Adige con Radio Dolomiti, che sarà in diretta in piazza Duomo dal 7 al 9 maggio dalle 14 alle 18.

La manifestazione è stata realizzata con il sostegno di BTS – Banca Trentino Sudtirol e la collaborazione di ItaSolidale e Fondazione Caritro.