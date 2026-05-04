Venerdì 8 maggio sciopero del personale di Trentino Trasporti spa

Sciopero dei trasporti da giovedì 2 a venerdì 3 ottobre

Dalle 21 di giovedì 2 alle 20.59 di venerdì 3 ottobre, è stato indetto uno sciopero nazionale del personale del Gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord. Per il trasporto Regionale di Trenitalia e Trenitalia Tper, sono garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero nei giorni feriali, ovvero dalle 6 alle 9 e […]