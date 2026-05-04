Venerdì 8 maggio sciopero del personale di Trentino Trasporti spa

Il Sindacato Or.s.a. Trasporti Segreteria Regionale del Trentino Alto Adige ha proclamato uno sciopero del personale di Trentino trasporti S.p.A. per venerdì 8 maggio 2026. In tale giornata il personale viaggiante e gli addetti alle biglietterie si asterranno dal servizio dalle ore 11.00 alle ore 15.00.
Le corse iniziate prima delle ore 11.00 e non ancora ultimate, verranno effettuate con le seguenti modalità: il servizio urbano proseguirà fino al capolinea; il servizio extraurbano – per tutte le corse dirette che non prevedono il “cambio autobus” come indicato nel libretto orario – e il servizio ferroviario (ferrovia Trento-Malè-Mezzana e Trento-Borgo-Bassano) proseguiranno fino al completamento della corsa. Per le linee ferroviarie sono garantiti alcuni treni e bus, come da tabella allegata. Il servizio riprenderà con le corse in partenza successivamente alle ore 15.00.