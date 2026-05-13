A Corné di Brentonico recuperata la memoria delle cooperative storiche

Venerdì 15 maggio, alle 20.00, il Centro Civico di Cornè ospiterà un evento importante per la memoria collettiva locale: la presentazione del recupero degli archivi storici delle cooperative che hanno animato la frazione di Brentonico nel corso del Novecento.

Il progetto, dal titolo “Comunità solidale”, ha permesso di riordinare i preziosi fondi archivistici della Famiglia Cooperativa, della Cassa Rurale e del Consorzio Elettrico di Cornè. Un’operazione di “salvataggio” culturale resa possibile grazie al contributo della Fondazione Caritro (Bando Archivi 2024) e alla sinergia tra il Comune di Brentonico, la Famiglia Cooperativa di Brentonico e l’associazione I Codizi di Cornè APS.

L’intervento tecnico è stato affidato alla Fondazione Museo storico del Trentino che si è occupata di recuperare la documentazione che rischiava la dispersione. Gli archivisti Mirella Duci e Samuele Reboldi hanno effettuato il lavoro di riordino e descrizione rendendo oggi i tre fondi finalmente consultabili da studiosi e cittadini.

L’evento del 15 maggio, intitolato “I valori del noi”, sarà un viaggio tra documenti e testimonianze. Sarà proiettato un video curato da Rocco Serafini che raccoglie le voci degli abitanti di Cornè, ricostruendo la storia sociale ed economica della comunità. Interverranno inoltre con degli approfondimenti Caterina Tomasi (archivista) e Alberto Ianes (storico dell’economia) della Fondazione Museo storico del Trentino.