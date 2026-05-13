A Trento sabato 16 maggio una giornata dedicata ai vigili del fuoco volontari

Sabato 16 maggio sarà una giornata importante per il volontariato pompieristico trentino. Il cuore dell’evento – organizzato dalla Federazione corpi vigili del fuoco volontari del Trentino e dall’unione distrettuale di Trento, in collaborazione con il Comune di Trento – sarà in piazza Dante. Alle 13 è fissato il ritrovo, seguito alle 13.30 dall’ammassamento, dai saluti delle autorità e dall’alzabandiera. Alle 14 il convegno entra nel momento clou con le esercitazioni che, fino alle 18:30, vedranno circa 300 vigili del fuoco volontari trentini, in rappresentanza di undici unioni distrettuali, misurarsi con scenari di intervento realistici, mettendo alla prova preparazione tecnica e coordinamento. I vigili del fuoco volontari si cimenteranno nella simulazione di un attacco ad incendio boschivo (unione Giudicarie), nella dimostrazione del fenomeno boil-over (unione Mezzolombardo), nella raffigurazione della fiamma dei vigili del fuoco (unione Pergine Valsugana), nel recupero di un infortunato in quota (unioni Trento-Primiero), in una manovra storica (unioni Alto Garda e Ledro – Fondo) e in un’esercitazione con le scale (unioni Valsugana e Tesino – Val di Sole – Vallagarina – Fassa).

Anche gli allievi saranno protagonisti di una manovra che è insieme vetrina e promessa di continuità per il volontariato pompieristico. Alle 19 è in programma la sfilata, allietata da sei bande, per le vie del centro storico con circa 1200 vigili del fuoco volontari provenienti da ogni angolo del Trentino. Quello del convegno provinciale è un appuntamento che torna dopo ben 17 anni di assenza. Tanti ne sono infatti passati dall’ultima edizione che si svolse a Storo. Un evento che vuole dare visibilità e riconoscimento al lavoro silenzioso ma fondamentale dei circa 6 mila vigili del fuoco volontari trentini in servizio attivo, avvicinandoli alla cittadinanza.

Per la giornata sono previste le seguenti modifiche alla viabilità: divieto di sosta con rimozione in via Madruzzo dalle ore 8 alle 20 del 16, divieto di sosta con rimozione nel parcheggio Sanseverino dalle ore 22 del 15 alle ore 20 del 16; interruzione del traffico veicolare sul percorso della sfilata per il tempo necessario al transito del corteo (partenza ore 18.30 circa da piazza Dante, via Alfieri, via Roma, via Belenzani, piazza Duomo, via Garibaldi, stretta S. Vigilio, via Mazzini, piazza Fiera, via S. Croce, via Madruzzo, via Giusti, viale del Cimitero, corso del lavoro e della scienza, arrivo in piazza Donne lavoratrici verso le ore 19.30).

Per consentire lo svolgimento in sicurezza delle festa sul listone e sul giardino di piazza Dante, la mattina di sabato il mercato contadino verrà spostato, sempre in piazza Dante, ma sul lato nord, dove c’è il palazzo della Provincia. Le fermate delle linee dell’autobus presenti su quel lato, limitatamente alla mattina di sabato, saranno sospese.