Dal 16 al 23 maggio in Vigolana arriva “Comunità Ecologica”

Una settimana di incontri, laboratori, dialoghi ed esperienze partecipate per persone di tutte le età attorno all’idea che l’ecologia sia una trama di relazioni. È questo il cuore di Comunità Ecologica, l’iniziativa che dal 16 al 23 maggio trasformerà l’Altopiano della Vigolana in uno spazio diffuso di confronto su ambiente, comunità, educazione e futuro.

Al centro del programma c’è la mostra “Infanzia Ecologica. Mostra-manifesto per una cittadinanza futura”, visitabile per tutta la settimana presso l’auditorium dell’Istituto Comprensivo di Vigolo Vattaro. La mostra rappresenta un’estensione visiva e interattiva del Manifesto Ecologico elaborato dalla cooperativa Città Futura e invita visitatori di ogni età a esplorare temi come il legame con la natura, le relazioni umane e tra tutti i viventi, l’interdisciplinarità dei saperi e la forza di una comunità inclusiva. Un percorso partecipato, in cui chi visita può diventare co-autore della narrazione attraverso le installazioni interattive.

Nata dal desiderio di creare un’occasione di incontro, dialogo e collaborazione tra associazioni, servizi educativi, scuole, realtà culturali e istituzioni del territorio, Comunità Ecologica propone un ricco programma di eventi gratuiti, alcuni su prenotazione, che prendono forma proprio a partire dalle suggestioni della mostra.

L’inaugurazione è in programma sabato 16 maggio alle ore 10.00, su invito, con un momento di confronto dedicato alle associazioni locali sui temi dell’ecologia umana e ambientale, seguito dall’apertura al pubblico della mostra a partire dalle 15.30.

Nei giorni successivi sono previsti appuntamenti che intrecciano cultura, educazione, scienza, corpo e territorio: dalla presentazione di albi illustrati per riscoprire il legame tra bambini e natura, a un’esperienza di biodanza sull’ecologia affettiva delle relazioni umane, fino a una serata di approfondimento sulla biofilia con Chiara Fedrigotti del MUSE di Trento. La settimana si concluderà sabato 23 maggio con l’iniziativa “Verde da mangiare”, una passeggiata alla scoperta delle erbe spontanee con il naturalista Stefano Mayr, seguita da uno show cooking con lo chef Paolo Betti di Alleanza Slow Food.

Comunità Ecologica è organizzata dal Comune di Altopiano della Vigolana insieme alla cooperativa Città Futura, al Servizio attività educative per l’infanzia, all’Istituto comprensivo Vigolo Vattaro, alla Biblioteca comunale, alla cooperativa sociale CS4, all’associazione Animando, alle SAT di Centa San Nicolò e di Vigolo Vattaro, con il contributo di numerose realtà e professionisti del territorio.

Tutti gli eventi sono gratuiti. Il programma completo e gli orari di apertura della mostra sono disponibili online. Per informazioni e prenotazioni: https://www.citta-futura.it/news/comunita-ecologica