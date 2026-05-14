Le spiagge dei laghi di Tenno, Terlago e Lamar premiate con la Bandiera Blu

Le spiagge dei laghi di Tenno, Terlago e Lamar si confermano anche nel 2026 tra le località premiate con la Bandiera Blu, il riconoscimento assegnato dalla FEE – Foundation for Environmental Education alle destinazioni che rispettano criteri di qualità delle acque, gestione ambientale, sicurezza, servizi e attività di educazione alla sostenibilità.
La cerimonia ufficiale si è svolta oggi, giovedì 14 maggio, a Roma, alla presenza, per il Garda Trentino, del sindaco del Comune di Vallelaghi Lorenzo Miori e della vicesindaca con delega all’ambiente del Comune di Tenno Ilaria Bagozzi.
La riconferma rappresenta un risultato importante per i Comuni di Tenno e Vallelaghi, ma anche per l’intero ambito Garda Trentino, che vede premiato un lavoro condiviso orientato alla tutela degli ecosistemi lacustri, alla qualità della fruizione e alla gestione consapevole delle aree balneari.
Il riconoscimento assume un valore ancora più significativo alla luce del percorso di sostenibilità intrapreso da Garda Dolomiti Azienda per il Turismo S.p.A., che nel 2025 ha ottenuto la certificazione GSTC – Global Sustainable Tourism Council, uno degli standard internazionali più autorevoli per la sostenibilità ambientale, socioeconomica e culturale nel settore turistico.
La presenza di spiagge Bandiera Blu rappresenta, infatti, un elemento di particolare rilievo come indicatore della qualità ambientale dei laghi, oltre alla conferma concreta dell’impegno del territorio nel garantire servizi, accessibilità, educazione ambientale e gestione responsabile delle risorse naturali.