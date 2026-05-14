Le spiagge dei laghi di Tenno, Terlago e Lamar premiate con la Bandiera Blu

Il microbioma di bambini e bambine viene modellato anche dalle relazioni sociali fin dalla tenera età

Non solo dalla famiglia. Il microbioma di bambini e bambine viene modellato anche dalle relazioni sociali fin dalla tenera età. La conferma arriva da un lavoro condotto da studiose e studiosi al Dipartimento di Biologia cellulare, computazione e integrata dell’Università di Trento e pubblicato dalla rivista scientifica Nature. In particolare, il gruppo di ricerca di […]