Monopattini elettrici: dal 16 maggio obbligo di “targhino” anche in Trentino

Foto © Gianni Zotta

Cambiano le regole anche in Trentino per la circolazione dei monopattini elettrici. Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 6 marzo 2026, dal 16 maggio entrerà in vigore l’obbligo del contrassegno identificativo per tutti i monopattini elettrici. Slitta invece di due mesi, al 16 luglio 2026, l’obbligo della copertura assicurativa, a causa delle difficoltà emerse nella fase di avvio del nuovo sistema.

Il nuovo sistema prevede che ogni monopattino sia dotato di un contrassegno adesivo plastificato e non rimovibile, prodotto dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Il “targhino” servirà a identificare il mezzo e sarà collegato al proprietario attraverso una piattaforma telematica nazionale gestita dalla Motorizzazione. L’obiettivo dichiarato è contrastare furti, utilizzi impropri e circolazione irregolare, aumentando la tracciabilità dei mezzi e la responsabilizzazione degli utenti.

La procedura sarà completamente digitale: accesso tramite SPID o Carta d’Identità Elettronica, pagamento tramite PagoPA e ritiro del contrassegno presso l’ufficio scelto. Anche i minori dai 14 anni potranno richiederlo tramite chi esercita la responsabilità genitoriale.

Il costo complessivo previsto si aggira intorno ai 33 euro tra produzione del contrassegno, IVA, imposta di bollo e diritti di motorizzazione. Chi verrà trovato a circolare senza contrassegno rischierà sanzioni amministrative da 100 a 400 euro.

Proprio sul piano applicativo – segnalano i sindacati – stanno però emergendo le prime criticità. Anche in Trentino si segnalano ritardi nelle procedure di rilascio e difficoltà organizzative negli uffici della Motorizzazione. Una situazione che rischia di penalizzare cittadini che hanno già presentato domanda ma che potrebbero non ricevere il contrassegno entro il 16 maggio. Sarebbe quindi opportuno prevedere una fase transitoria ed evitare sanzioni nei confronti di chi possa dimostrare di aver già avviato la procedura.