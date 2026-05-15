Comano su “Melaverde” domenica 17 maggio

Il Garda Trentino torna sul piccolo schermo con un nuovo racconto dedicato alle sue produzioni, alle sue comunità e ai sapori che nascono dal territorio. Questa volta, saranno il territorio di Comano e le sue eccellenze i protagonisti della puntata “Tra ragli e radici”, all’interno del programma Melaverde, in onda su Canale 5 domenica 17 maggio alle ore 11.50.

La puntata accompagnerà il pubblico alla scoperta di alcune realtà rappresentative del territorio, raccontando esperienze, produzioni e competenze che contribuiscono a definire l’identità autentica di quest’area dell’ambito di Garda Dolomiti Azienda per il Turismo S.p.A.

Tra i protagonisti del racconto ci sarà Agrilife, con un approfondimento dedicato all’allevamento di asine e alla produzione di latte d’asina, utilizzato sia a fini alimentari sia per la realizzazione di cosmetici naturali.

Spazio anche alla cooperativa Copag, con un focus sulla filiera della patata del territorio e sul ruolo delle produzioni locali nella tutela e nella valorizzazione dell’agricoltura di montagna.

La ricetta protagonista della puntata è ideata e raccontata dallo chef Christian Venturini del Grand Hotel Terme di Comano, che ha reinterpretato i prodotti del territorio attraverso una proposta culinaria capace di unire tradizione, innovazione e attenzione alla qualità delle materie prime.

Il servizio è stato reso possibile grazie alla collaborazione con Trentino Marketing e ha visto il supporto di Garda Dolomiti Azienda per il Turismo S.p.A., per valorizzare il territorio attraverso i suoi prodotti e le sue storie.