Le maschere del Centro culturale Santa Chiara in sciopero sabato 23 maggio

Sabato 23 maggio le maschere degli spazi teatrali gestiti dal Centro culturale Santa Chiara incroceranno le braccia. La protesta, che coinvolge circa quaranta addetti di sala, nasce da una condizione di crescente precarietà, incertezza e mancato rispetto del contratto che lavoratrici e lavoratori dichiarano di non essere più disposti a tollerare.

Nel pieno delle giornate del Festival dell’Economia – dove si discute anche del futuro e delle prospettive dei giovani – a Trento c’è chi si vede negare un’indennità prevista dal contratto pari a soli 42 centesimi l’ora. Le retribuzioni, già basse, non superano i 7,14 euro l’ora lordi.

A partire da domani e per tutta la durata del Festival, è previsto un volantinaggio nel centro storico per informare pubblico e spettatori sulle condizioni di queste lavoratrici e lavoratori. Le iniziative sono coordinate da Slc Cgil e Uil Fpc.

La situazione si è aggravata nell’ultimo anno, a seguito dell’affidamento del servizio a una nuova cooperativa priva di sede e referenti sul territorio trentino. Da allora, sostengono i sindacati, si è registrato un significativo peggioramento delle condizioni contrattuali.

Pur svolgendo lo stesso lavoro, assoggettato allo stesso contratto collettivo nazionale, vengono riconosciute paghe diverse tra vecchi e nuovi dipendenti. In pratica le maschere con già un contratto a tempo indeterminato vengono pagate 7.14 euro all’ora. Alle maschere con già un contratto a tempo determinato “lungo” non viene più riconosciuto il super minimo collettivo previsto che ammonta a 42 centesimi: la paga quindi si ferma a 6,72 euro all’ora. Per le nuove assunzioni, effettuate in modo discontinuo e mese per mese, si prevede il super minimo collettivo, ma si escludono diritti fondamentali come ferie, permessi e malattia. L’indennità sostitutiva viene inoltre applicata solo su parte delle ore lavorate, in difformità rispetto al Ccnl.

Ne deriva una situazione generalizzata di salari bassi e condizioni diseguali. Una condizione che, denunciano i lavoratori, “umilia e mortifica il valore del nostro lavoro”.

“Il costo della vita è aumentato anche per noi – spiegano – tra affitti e spesa quotidiana. Non è più accettabile giustificare paghe insufficienti e precarietà con l’idea che i giovani debbano fare gavetta. Il nostro non è un lavoretto: è un lavoro essenziale per l’apertura e il funzionamento degli spettacoli“.

I tentativi di confronto con i vertici del Centro Santa Chiara non hanno finora prodotto risultati concreti. Le richieste restano parità di trattamento tra tutti gli addetti che hanno lo stesso contratto e svolgono il medesimo ruolo, assunzione con contratti a tempo indeterminato o determinato lungo, no di mese in mese, formazione specifica di primo soccorso, anticendio e sicurezza sul lavoro, fornitura di una divisa come previsto dal contratto. Le sigle sindacali ribadiscono infine la necessità di aprire un confronto serio e fattivo sulle internalizzazioni.