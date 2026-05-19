Mercoledì 20 maggio possibili disagi nelle prenotazioni al Cup telefonico

Sciopero del Cup giovedì 29 maggio. L’Apss: “Possibili rallentamenti nel servizio”

Nella giornata di domani, giovedì 29 maggio, dalle ore 11 alle ore 12 e dalle ore 15 alle ore 16, è stata indetta un’assemblea sindacale che coinvolge il personale della società appaltatrice del servizio Cup Trentino. Per tale motivo – informa l’Apss – potrebbero verificarsi rallentamenti nelle prenotazioni delle visite e degli esami specialistici attraverso […]