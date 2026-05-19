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Mercoledì 20 maggio possibili disagi nelle prenotazioni al Cup telefonico

Per la giornata di domani, mercoledì 20 maggio, le RSU hanno indetto un’assemblea sindacale che coinvolge anche il personale della società appaltatrice del servizio CUP Trentino. Potrebbero quindi verificarsi dei rallentamenti nelle prenotazioni al CUP telefonico delle visite specialistiche e degli esami di diagnostica, in base alle adesioni all’assemblea.

Per limitare i disagi ed evitare lunghe attese telefoniche si consiglia di utilizzare l’App TreC+ per le prestazioni prenotabili online o di lasciare il proprio recapito per essere richiamati.

di redazione VT
#app trec+
#cup
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