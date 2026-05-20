Playoff, una grande Aquila vince a Bologna e pareggia la serie

Foto Lorena Bonapace

L’Aquila Basket fa l’impresa: i bianconeri conquistano una straordinaria Gara 2 espugnando Bologna con il punteggio di 84-87 e riportano così la serie sull’1-1, ribaltando il fattore campo. Le prossime due sfide si giocheranno alla BTS Arena: Gara 3 è in programma venerdì 22 maggio alle ore 20:00, mentre Gara 4 si disputerà domenica 24 maggio con orario ancora da definire. È stata una partita intensissima, caratterizzata da continui sorpassi e controsorpassi. Nel finale, a un minuto dalla sirena, la tripla di Jogela si è rivelata decisiva per indirizzare definitivamente il match a favore dei bianconeri. MVP della serata Khalif Battle, autore di 22 punti, 4 assist e 2 rimbalzi. Ottima anche la prova di Steward, che chiude con 18 punti e 7 assist, così come quelle di Jakimovski con 13 punti e Jogela con 12. Alla Virtus Bologna non bastano i 17 punti di Matt Morgan.

La cronaca. La Dolomiti Energia Trentino parte con: Steward, Hassan, Jogela, Jakimovski e Mawugbe mentre Bologna risponde con: Edwards, Vildoza, Hackett, Niang e Diouf.

Steward apre le marcature con una tripla, poi Niang realizza un tiro libero. Ancora Steward protagonista con una schiacciata a due mani, ma Edwards risponde immediatamente con due triple consecutive; Jogela firma quindi il pareggio a quota 7. Battle segna due punti e Jogela schiaccia, ma la Virtus replica con i due tiri liberi di Vildoza. Steward colpisce ancora dall’arco, Diouf schiaccia a una mano e Jallow riporta Trento a -1, prima della tripla di Jakimovski. Niang appoggia al ferro, Bayehe realizza una splendida tripla, poi Diouf fa 1/2 dalla lunetta. Jakimovski segna quattro punti consecutivi e Morgan converte tre tiri liberi; Bayehe schiaccia, ma Morgan completa un gioco da tre punti. Il primo quarto si chiude sul 22-26.

Battle apre il secondo quarto con una tripla, ma Morgan risponde immediatamente con due bombe consecutive e Ferrari, completando un gioco da tre punti, porta avanti la Virtus. Diarra realizza un tiro libero e, dopo il parziale aperto di 10-0 delle Vu Nere, coach Massimo Cancellieri è costretto a chiamare timeout. La Virtus continua a spingere con un’altra tripla di Morgan, prima della risposta di Mawugbe con una schiacciata e di Jogela che firma il -1. Battle completa il sorpasso trentino, ma Vildoza colpisce dall’arco; Cheickh Niang pareggia subito i conti, poi ancora Vildoza da tre e Jakimovski appoggia il 41-40. Niang riporta avanti i bianconeri con una poderosa schiacciata, costringendo coach Jakovljević al timeout. Hackett realizza due tiri liberi, Steward replica riportando Trento avanti, Diouf appoggia due punti e Niang schiaccia ancora. A chiudere il primo tempo è però la tripla di Battle, che vale il 47-47 all’intervallo.

Edwards serve Diouf, che appoggia i primi due punti del terzo quarto, ma Aldridge risponde immediatamente con cinque punti consecutivi e Morgan firma il 51-52. Steward colpisce dalla media distanza e poi in contropiede, prima della tripla di Vildoza e del pareggio di Saliou Niang. Diouf riporta avanti la Virtus, ma Battle interrompe il parziale aperto di 7-0 con un canestro di grande difficoltà. Jallow segna dall’arco e Niang firma il 62-58, costringendo coach Massimo Cancellieri al timeout. Cheickh Niang realizza due punti dopo un rimbalzo offensivo, Steward pareggia i conti e Jakimovski riporta avanti l’Aquila. Battle colpisce in contropiede e il terzo quarto si chiude sul 62-66 in favore della Dolomiti Energia Trentino.

Ferrari e Jallow aprono l’ultimo quarto con un parziale di 6-0 per la Virtus, ma Steward risponde riportando immediatamente il punteggio in parità. Yago realizza in penetrazione, Battle pareggia ancora e Diarra firma il 72-70. Mawugbe schiaccia a due mani, Battle colpisce da tre punti, Niang inchioda al ferro e Jakimovski appoggia due punti. Diarra segna in appoggio, ma ancora Battle realizza dall’arco. Diarra fa 1/2 dalla lunetta e, dopo un rimbalzo offensivo, firma prima il -1 e poi la schiacciata del nuovo vantaggio bolognese, costringendo coach Massimo Cancellieri al timeout. Dopo una palla recuperata da Jakimovski, i bianconeri tornano avanti grazie alla tripla di Jogela a un minuto dalla sirena finale. Nel finale la lotteria dei tiri liberi premia la Dolomiti Energia Trentino, che conquista Gara 2, espugna Bologna e ribalta il fattore campo nella serie playoff contro la Virtus.

La Dolomiti Energia Trentino tornerà in campo per Gara 3 martedì 19 maggio alle 20:00 alla BTS Arena di Trento, gli ultimi biglietti sono disponibili all’Aquila Store e online sul circuito Vivaticket. Verranno comunicate a breve le modalità di vendita di gara 4 di domenica 24 maggio.

Il tabellino.

VIRTUS OLIDATA BOLOGNA 84

DOLOMITI ENERGIA TRENTINO 87

(22-26, 47-47; 62-66)

Virtus Olidata Bologna: Vildoza 14, Baiocchi N.E, Edwards 6, Niang 10, Hackett 2, Ferrari 6, Morgan 17, Diarra 10, Jallow 8, Diouf 9, Akele N.E, Yago 2. Coach Jakovljević.

Dolomiti Energia Trentino: Steward 18, Jones N.E, Niang 6, Jogela 12, Forray N.E, Airhienbuwa, Mawugbe 4, Aldridge 5, Jakimovski 13, Bayehe 7, Hassan, Battle 22. Coach Cancellieri.