Dal 23 maggio una mostra dedicata ai cinquant’anni di attività di Danilo Pozzatti

Dal 23 maggio al 30 agosto Palazzo de Aliprandini – Leifenthurn a Livo, nel cuore della Val di Non, ospiterà “Danilo Pozzatti – Mezzo secolo tra arte, leggenda ed emozioni” (1976-2026): la grande mostra celebrativa dedicata ai cinquant’anni di attività artistica del pittore trentino. La personale rientra nella nona edizione di “Fior di Palazzo. Arte Legende ed emozioni”.

L’esposizione rappresenta un importante traguardo umano e culturale per un artista che, in 50 anni, ha saputo raccontare attraverso la pittura il legame profondo tra memoria, tradizioni popolari, spiritualità, storia e identità delle comunità alpine.

La manifestazione sarà accompagnata da un ricco programma di incontri culturali, serate tematiche, presentazioni, visite guidate e momenti musicali, che si svolgeranno settimanalmente e sono pensati per coinvolgere il pubblico in un’esperienza immersiva tra arte, memoria e tradizione.

L’apertura ufficiale della mostra è sabato 23 maggio alle 17 nel parco antistante la Chiesa di San Martino a Livo. Orari di apertura sabato e festivi: dalle 15 alle 21; Feriali: dalle 18.30 alle 21. Ingresso gratuito. Informazioni – Danilo Pozzatti – Casa Gadenta, Bresimo 338 5268885 www.danilopozzatti.it. La manifestazione è realizzata col sostegno della Provincia Autonoma di Trento.