Al Buonconsiglio lunedì 25 maggio si festeggiano i 100 anni della coralità alpina

Anche dall’UCSI solidarietà a Sigfrido Ranucci

I giornalisti e i comunicatori dell’Unione Cattolica stampa italiana (UCSI) esprimono il loro sconcerto per il gravissimo e inquietante atto intimidatorio che ha distrutto l’auto del giornalista Sigfrido Ranucci e danneggiato quella della figlia, parcheggiate davanti casa. “Abbiamo avuto tra i nostri presidenti nazionali una luminosa figura mai dimenticata, Emilio Rossi, che per una vita ha […]