Al Buonconsiglio lunedì 25 maggio si festeggiano i 100 anni della coralità alpina

Sarà al castello del Buonconsiglio a Trento, alle ore 16.00 di lunedì 25 maggio, il primo momento celebrativo dei 100 anni della coralità alpina, nata il 25 maggio del 1926.
Protagonisti dell’evento saranno i Cori della Sosat e della Sat, capostipiti della Federazione dei Cori del Trentino e di una grande famiglia di 2.000 coristi di 75 Cori sparsi in tutta Italia che fanno capo al Centro nazionale coralità del Club alpino italiano.
Fu al castello del Buonconsiglio che in quel maggio del 1926, alcuni giovani coristi raggruppati da Nino Peterlongo, che nel 1921 fondò la Sezione operaia della Società degli alpinisti tridentini, si esibirono, per timidezza dietro un paravento, per la prima volta.
L’evento del pomeriggio di lunedì 25 maggio vedrà intervenire il presidente del Coro della Sosat Andrea Zanotti, il presidente del Coro della Sat Claudio Pedrotti, il presidente della provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti, il sindaco di Trento Franco Ianeselli, il vice presidente del Cai Mario Pellizzon, il presidente della Sat Cristian Ferrari, il presidente della Federazione dei Cori del Trentino Paolo Bergamo ed il Ceo di Trentino Marketing Maurizio Rossini. Farà alcune riflessioni sul secolo della coralità alpina il giornalista Ferruccio De Bortoli.
In chiusura e prima di un brindisi augurale verrà presentato il libro edito dal Cai: “Cordate vocali”, che in questo 2026 ha dedicato il bollino annuale ai 100 anni dei due Cori. Il secondo momento della giornata sarà alle 20.00 all’auditorium S. Chiara con il concerto che vedrà il Coro della Sosat, diretto dal maestro Roberto Garniga, ed il Coro della Sat, diretto da Mauro Pedrotti e Fiorella Monsorno, assieme sul palco.