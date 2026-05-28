A Castello Tesino sabato saranno presentate le “Coperte della Pace”

Sabato 30 maggio, alle 14.30, presso il campo sportivo dell’oratorio di Castello Tesino, si terrà l’evento “Intrecci di pace”, organizzato dal Centro Tesino di Cultura con il patrocinio del Forum Trentino per la Pace e i Diritti Umani.

Nel corso del pomeriggio saranno presentate le Coperte della Pace, realizzate a mano dalle Donne per la Pace: opere nate dall’unione di fili, storie e sensibilità diverse, simbolo concreto di comunità, solidarietà e speranza. Le coperte saranno disponibili ad offerta minima di €35 e l’intero ricavato sarà devoluto a Medici Senza Frontiere.

L’evento sarà accompagnato da poesie, canzoni di giovani artisti locali e attività per bambini, in un momento aperto alla comunità e dedicato ai valori della pace e dei diritti umani. A conclusione seguirà un momento conviviale con dolce e bibita.