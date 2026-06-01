Meteo, sul Trentino temporali e un fronte freddo in arrivo

Dopo alcuni giorni di grande caldo, tornano ad abbassarsi le temperature sul Trentino. Oggi, lunedì 1 giugno, sono infatti previsti rovesci o temporali sparsi al pomeriggio sera e nella prossima notte. Domani, martedì, umide correnti sudoccidentali interesseranno le Alpi con precipitazioni a tratti possibili già dal mattino. In serata o tarda serata è atteso il transito di un fronte freddo con precipitazioni diffuse anche a carattere di rovescio e temporale.
Gli esperti di Meteotrentino prevedono inoltre che entro le prime ore di mercoledì potranno cadere mediamente 15 – 40 mm (litri a metro quadrato) di pioggia, con possibili accumuli superiori su aree ristrette. Sebbene i fenomeni più violenti siano più probabili in Pianura Padana, anche in Trentino sussiste il rischio di precipitazioni abbondanti in poco tempo (circa 30 mm in un’ora), forti raffiche di vento e grandine di piccole o medie dimensioni.
Un’altra perturbazione con precipitazioni diffuse è attesa dalla sera di giovedì a venerdì sera.