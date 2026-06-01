Meteo, sul Trentino temporali e un fronte freddo in arrivo

In Trentino temperature in calo, piogge e nevicate

A partire dalla serata di oggi, mercoledì 19 novembre, e fino a sabato 22 novembre, le condizioni meteorologiche in Trentino tenderanno a peggiorare, con precipitazioni e un generale calo delle temperature massime. Secondo le previsioni di Meteotrentino, dalla serata di oggi e nella giornata di domani, giovedì, sono attese piogge e nevicate mediamente sopra i […]