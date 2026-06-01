“Piattaforma Folk”, il convegno della musica corale ai 100 anni dei cori alpini

Poche ore prima del grande e atteso evento musicale in Piazza Duomo a Trento con cui sabato 6 giugno alle 19.45 i cori della Sat, della Sosat, i mitici King’s Singers e centinaia di coristi festeggeranno insieme il centenario della coralità alpina, la Sala di Rappresentanza del Comune di Trento a Palazzo Geremia (via Belenzani 20) ospiterà “Piattaforma Folk”, convegno promosso dalla Federazione Cori del Trentino.

Ideata nel 2022, Piattaforma Folk costituisce un momento di riflessione e confronto che punta ad approfondire i temi della coralità di ispirazione popolare. Ponendo al centro dell’attenzione il passato, il presente e il futuro del rapporto tra musica popolare e musica colta nell’esperienza corale. Anche la coralità alpina avrà così modo di guardarsi allo specchio per scoprirà che i 100 anni che oggi compie rappresentano sia un traguardo che un nuovo inizio.

Gli incontri coinvolgeranno compositori, direttori di cori e appassionati che in tutta Italia si dedicano a questo genere musicale. L’edizione 2026 di Piattaforma Folk si articola in tre momenti agili ma ricchi di significato. Il pomeriggio si aprirà con l’intervento del prof. Guido Raschieri, docente di etnomusicologia all’Università di Trento, che dialogherà con Alessandro Ledda, direttore del Coro Cet di Milano, sui temi del canto popolare, in particolare in Trentino, a partire dalle ricerche raccolte nel volume “Volta la carta. Il canto popolare in Trentino tra ’800 e ’900” (Lucca, 2024, LIM).

Seguirà una conversazione a più voci con testimonianze ed esperienze di coralità di ispirazione popolare caratterizzate dalla continuità attraverso le generazioni: parteciperanno Luca Lazzeri Zanoni “Baz” (corista del Coro Genzianella di Roncogno e “influencer” della coralità popolare), Luca Allegranza (compositore e direttore di coro piemontese della Val d’Ossola), Federico Orler (direttore del coro Sass Maor di Primiero), Filippo Stefanelli (compositore e direttore di diverse formazioni corali romane), Sara Baroni e Tommaso Bertolini (I Ragazzi della Baracchina di Reggio Emilia).

Il convegno si concluderà con la presentazione della 6° edizione del Concorso Corale Nazionale “Luigi Pigarelli” che si terrà nel 2027: un’edizione che si annuncia ricca di importanti novità. Ingresso libero. Altre info in https://www.federcoritrentino.it/it/cosa-facciamo/piattaforma-folk-2026