“Giovani insorgenti. Arte, voci, partecipazione”. Insediamenti arriva all’Atelier Benigni degli editori per indagare l’attivismo giovanile

Sono tre gli appuntamenti che si terranno negli spazi dell’Atelier Benigni degli editori all’interno del ricco programma di Insediamenti, la tre giorni organizzata per il secondo anno da Spazio Piera che dal 5 al 7 giugno trasformerà la città di Trento in una rete culturale aperta, in grado di rendere visibile il tessuto culturale che quotidianamente la attraversa, fatto di relazioni, collaborazioni e pratiche spesso poco visibili ma fondamentali nella costruzione della vita collettiva. Il macrotema anche quest’anno è quello dell’”insorgere”, inteso anche come sorgere insieme, far emergere nuove energie e attivarsi, per prendersi cura della vitalità culturale della città. Un argomento vasto, che l’Atelier vuole affrontare puntando l’attenzione sulle arti e sulla cultura, oltre che sulla partecipazione giovanile alla vita pubblica.

Si parte venerdì 5 giugno alle 17 quando l’Atelier ospiterà un inedito “Talk in mostra”, a margine della mostra “Linguaggio silenzio vuoto” di Marco Dalbosco, durante il quale l’artista dialogherà con Fiorenzo Degasperi sul rapporto tra voce e cambiamento.

Il giorno seguente, sabato 6 giugno, quindi, un’edizione speciale delle ormai note Letture in vetrina vedrà protagonista l’attore Lorenzo Caviglia, di ATU, l’associazione teatrale universitaria, che a partire dalle 10.30 leggerà alcuni brani sul tema dell’Insorgere, dell’attivismo e della partecipazione tratti dai libri presenti nello spazio gestito dalle sei case editrici.

Sempre sabato 6 giugno ma nel pomeriggio, a partire dalle 17.30, si terrà un momento di approfondimento con il prof. Marco Brunazzo, professore di Scienza politica e direttore del Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale dell’Università di Trento, e Alessio Anselmo, giovanissimo sindaco di Madruzzo (eletto all’età di 25 anni) sul tema della partecipazione dei giovani alla vita pubblica.

I tre momenti si svolgeranno tutti presso l’Atelier Benigni degli editori, in via Belenzani 51, a Trento, e si inseriscono nel fitto calendario di eventi di Insediamenti, che durante i tre giorni coinvolgerà numerose realtà cittadine. Per informazioni sul programma completo, www.spaziopiera.com.