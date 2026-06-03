La solidarietà va al mercato, torna l’iniziativa per sostenere le famiglie in difficoltà

A Trento torna “La solidarietà va al mercato”, un progetto che dal 2022 cerca di migliorare l’offerta dei pacchi alimentari distribuiti alle famiglie in difficoltà, sostenendo l’acquisto di cibo fresco nei mercati a filiera corta. Questo è possibile attraverso un voucher del valore di 5 euro spendibile nei mercati contadini di piazza Dante, il sabato mattina, e di via Filzi, il mercoledì mattina.

L’obiettivo è superare l’approccio assistenziale e offrire alle persone “vulnerabili” la possibilità di scegliere tra prodotti di qualità. Inoltre l’iniziativa intende creare opportunità di incontro e scambio per ampliare l’accesso al cibo buono e locale a più persone possibili, favorendo la conoscenza dei prodotti stagionali e del territorio.

I soggetti coinvolti ne “La solidarietà va al mercato” sono il servizio Economia, turismo e montagna, il servizio Welfare e coesione sociale, il Tavolo per la solidarietà responsabile, la Cooperativa sociale Villa Sant’Ignazio, la Coldiretti Trento e il Centro di distribuzione pacchi viveri.

Questa edizione viene finanziata attraverso il Fondo di solidarietà gestito dalla Cooperativa Villa Sant’Ignazio. Il fondo è così composto: 4.540 euro raccolti in occasione delle cene solidali realizzate a Villa Sant’Ignazio in occasione di Bio.logicA 2025 e 2026 e 5.460 euro offerti dal Comune di Trento (parte del risparmio derivante dal mancato utilizzo dei buoni pasto dei dipendenti comunali).

In tutto saranno 2.000 i voucher da 5 euro che verranno distribuiti verso metà giugno da Trentino Solidale, dal Centro di Solidarietà dei Solteri e dall’Emporio solidale. I voucher verranno consegnati alla famiglie con questo criterio: un componente (2 buoni), due componenti (3 buoni), tre componenti (4 buoni), quattro componenti (5 buoni), cinque o più componenti (6 buoni).

Quindici invece le aziende agricole presenti nei due mercati contadini che aderiscono al progetto applicando uno sconto “solidale” del 5% sull’importo dei buoni totali fatturati a Villa Sant’Ignazio.

A latere verranno organizzate una serie di cene solidali di incontro con i prodotti del mercato per promuovere la raccolta fondi e continuare a sostenere il progetto insieme alle realtà sociali del territorio.

Per sostenere il progetto anche i prossimi anni, puoi donare al Fondo tramite bonifico al Fondo di solidarietà: IT87Y0830401811000045356565, intestato a Villa Sant’Ignazio – Tavolo della solidarietà responsabile.

Per maggiori informazioni o per dare eventuali consigli, scrivere a servizio.economia@comune.trento.it.