Nuove bike lane sui passi Sella e Pordoi

Due nuove bike lane su altrettanti passi iconici delle Dolomiti trentine. Sono iniziati i lavori che porteranno a breve alla realizzazione di due nuove corsie ciclabili lungo le strade del Passo Sella e del Passo Pordoi: due tra le salite più gettonate sia tra i ciclisti sia tra gli escursionisti che da Canazei vogliono raggiungere i rifugi e le vette dolomitiche.

“Con questi due nuovi tracciati – afferma il presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti – si arricchisce il numero delle bike lane in Trentino. Queste due bike lane rispondono all’esigenza di allargare la sperimentazione anche a due salite iconiche e molto rinomate come quelle del Passo Sella e del Passo Pordoi”.

“Ci auguriamo – prosegue il presidente Fugatti – che queste nuove corsie possano dare i medesimi esiti molto positivi già ottenuti nelle sperimentazioni precedenti e permettano ai tanti ciclisti che raggiungono i due passi di pedalare in sicurezza. Una priorità per questa giunta provinciale”.

A lavori conclusi, la prima bike lane partirà dalla rotatoria di Canazei dove è posto il monumento al Giro d’Italia e proseguirà, mediante la linea tratteggiata e pittogrammi con biciclette e frecce direzionali, per 11,8 chilometri fino al Passo Pordoi. La seconda, quella verso il Passo Sella, inizierà dall’intersezione tra la SS 48 e la SS 242 (al 14° tornante) per concludersi alla fine della salita dopo 5,5 chilometri. In questo caso, vista la carreggiata ristretta, la bike lane sarà segnalata solo con i pittogrammi, senza la caratteristica linea tratteggiata.