A Denno il 20 giugno arriva la “Bandabardò” per “Den Tra i Pòrtej”

Tre giorni di festa, musica, sapori e tradizioni animeranno il centro storico di Denno con il ritorno di “Den Tra i Pòrtej”, la storica sagra che dal 19 al 21 giugno trasformerà il paese in un grande percorso tra corti, portoni e piazze vive di cultura e intrattenimento.

L’edizione 2026 si preannuncia tra le più ricche di sempre, anche sull’onda del grande successo di Pomaria che, nell’autunno 2025, dopo diciannove anni di storia della manifestazione, ha scelto per la prima volta Denno come sede dell’evento, richiamando migliaia di visitatori nel borgo noneso. Ma il momento più atteso di “Den Tra i Pòrtej” sarà senza dubbio il grande concerto della Bandabardò, in programma sabato 20 giugno alle 21.30 in piazza Vittorio Emanuele.

La storica band folk-rock toscana farà tappa a Denno con il tour nazionale “Se mi rilasso collasso”, portando in Val di Non uno degli appuntamenti musicali più importanti dell’estate. Quella di Denno sarà infatti l’unica data in Trentino-Alto Adige del tour 2026 della Bandabardò. Con la loro energia travolgente, il coinvolgimento del pubblico e un repertorio che da oltre trent’anni fa cantare intere generazioni, la Bandabardò trasformeranno Piazza Vittorio Emanuele in una grande festa a cielo aperto.

“Den Tra i Pòrtej” non sarà però soltanto musica. Per tutto il weekend il borgo si riempirà di appuntamenti dedicati allo sport, all’enogastronomia, all’arte, alla cultura e alle famiglie.

Si parte venerdì 19 giugno con l’inaugurazione ufficiale della sagra e l’avvio dei tornei di calcetto e pallavolo, accompagnati dalla musica dei Da Zero a Liga e dal Dj set serale al Portone del Gruppo Giovani.

Il sabato offrirà un programma ricchissimo: dalla “Cova Run” tra i meleti con ospite speciale la campionessa atletica Nadia Battocletti ai laboratori musicali per bambini con i Musicanti Nonesi, passando per degustazioni, lavorazioni tradizionali del formaggio, ballo liscio, musica live e cena nei vari “pòrtej” del paese. A chiudere la serata, il concerto della Bandabardò in piazza Vittorio Emanuele e in seguito DJ set presso il portone del Gruppo Giovani.

La giornata di domenica 21 giugno si aprirà all’insegna del benessere con una sessione di yoga al Parco Zadra, seguita dalla tradizionale Fiera Mercato dei SS. Gervasio e Protasio e dalla Santa Messa. A partire da mezzogiorno inizieranno poi i pranzi nei “Pòrtej”, con menù tipici e specialità del territorio da gustare tra le vie e le corti del centro storico.

Nel corso della giornata non mancheranno visite guidate alle chiese storiche, workshop artistici, laboratori circensi per bambini, esposizioni di auto d’epoca e Harley-Davidson, musica dal vivo con il Coro Croz Corona e Comelinchiostro e lo spettacolo della Filodrammatica 4 Ville, che chiuderà la manifestazione domenica sera in Piazza Vittorio Emanuele in seguito alle premiazioni del miglior portone.

Per tutta la durata della sagra sarà possibile gustare piatti tradizionali, prodotti locali e specialità trentine nei caratteristici portoni del centro storico, in una manifestazione che continua a unire comunità, ospitalità e valorizzazione del territorio.