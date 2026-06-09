L’Orto San Marco di Rovereto festeggia il suo quarto compleanno martedì 16 giugno

Martedì 16 giugno, dalle 17, l’Orto San Marco apre le sue porte alla cittadinanza per festeggiare il suo quarto compleanno. Il pomeriggio si aprirà con spazi dedicati alla sostenibilità, al benessere e alla scoperta del territorio. Tra le proposte: lo “Swap Party” con Camilla Pozza e Giorgia Galvanetto per scambiare e riusare vestiti, l’Angolo S.O.S. Orchidee” a cura di Associazione Trentino Orchidee APS per imparare a curare le piante da casa e il momento di degustazione “Che gusto ha la Vallagarina?” a cura di La Foresta ETS con Comunità Frizzante e NEB Cooltours. Spazio anche alla dimensione interiore con le “Costellazioni familiari individuali” di Manuela Vadalà e il “Viaggio olfattivo con gli oli essenziali” di Nicole Marchetti.

L’Orto si conferma un luogo a misura di famiglia con tante attività per bambinə e ragazzə a partire dalle 17:00: dalla caccia al tesoro scientifica “Missione Sottosuolo” con Ruma Srl Società Benefit, alle “Letture animate” di Nati per Leggere, fino al laboratorio “Crea la tua spilletta” con Progetto 92 e Centro Intercity Ramblers. Dalle 18:00, spazio anche ai “Giochi da tavolo” con l’associazione Ludimus.

Per chi vuole mettersi in gioco con la manualità, dalle 18:00 Lorenzo Bicelli guiderà il laboratorio di “Kokedama” (l’arte giapponese delle piante sospese), mentre l’associazione Pequod presenterà “Serigrafia in Orto con Trame”, un’occasione per acquistare la borsa ufficiale dell’Orto e personalizzarla sul momento.

La musica accompagnerà la festa dalle 17:00 alle 23:00: durante la serata ci saranno i set di musica elettronica tra ritmi nordafricani e mediorientali di DJ Kandeesha e il concerto live degli Sugar 5, tribute band dei Maroon 5.

L’ingresso è libero. L’iniziativa è resa possibile grazie al finanziamento del Comune di Rovereto. In caso di maltempo l’evento verrà posticipato a martedì 23 giugno.