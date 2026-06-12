Cortili di Pace e Anpi organizzano due iniziative dedicate a “Israele, Gaza, l’Europa”

Di fronte alla complessità della situazione internazionale e ai conflitti in corso, l’associazione perginese Cortili di Pace e l’ANPI del Trentino propongono due occasioni di riflessione aperte alla cittadinanza.

La prima è l’incontro intitolato “Israele, le armi, l’Europa”, che si terrà nella sala dell’ex biblioteca di piazza Serra mercoledì 17 giugno ad ore 20.30. Il professor Paolo Ramazzotti, dell’Università di Macerata, presenterà una riflessione sul ruolo dell’industria militare israeliana rispetto ad alcune scelte politiche della UE.

La seconda iniziativa –realizzata in collaborazione con Aria Teatro, Trentino Book Festival e Pergine Festival e patrocinata dal Comune di Pergine e dalla Cassa Rurale Alta Valsugana – è l’esposizione di “Una preghiera per Gaza, un’opera per non distogliere lo sguardo”, un progetto artistico di Luca Chistè che si è trasformato, nel corso del suo sviluppo, da libro meditativo a grande installazione visiva. L’opera è originariamente nata come un gesto semplice e verificabile: 147 pagine stampate, ciascuna composta da 368 piccole icone, pari a 54.000 vite perdute.

Oggi questo nucleo originario si è ampliato e trova una nuova forma: una tela di grande impatto visivo, lunga 6,30 metri e alta 1,50 metri. La tela non sostituisce il libro: ne è lo sviluppo lineare e la sua espansione spaziale e geometrica. Se il volume chiedeva un tempo lento e sequenziale, la grande superficie permette una percezione d’insieme, una massa visiva che restituisce la portata della tragedia e, insieme, il senso profondo della ripetizione.

A questo progetto è abbinata la mostra fotografica “Palestina oltre il muro, quando le immagini si fanno presente” di Paola Marcello. Entrambe le installazioni saranno presenti nel Foyer del Teatro comunale di Pergine, a partire dal 18/6 fino all’ 11/7 dove il 2 luglio ad ore 20 si terrà anche l’incontro con l’artista Luca Chistè.