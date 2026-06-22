Ascensore Trento-Mesiano, presentata la cabina vetrata

È stata “spacchettata” questa mattina (lunedì 22 giugno) dal sindaco Franco Ianeselli la cabina vetrata dell’ascensore panoramico che collegherà la città con Mesiano. Alla piccola cerimonia, che segna un’ulteriore tappa di avvicinamento alla fine dei lavori, oltre al primo cittadino erano presenti l’assessora ai Lavori pubblici Gianna Frizzera, l’assessore alla Mobilità Michele Brugnara, la presidente della Circoscrizione di Povo Ornella Decarli, i rappresentanti delle ditte. Insieme a loro, l’ex sindaco Alessandro Andreatta e l’ex assessore ai Lavori pubblici Italo Gilmozzi, i primi a dare l’impulso a un’opera che ha una lunga storia e che, come ha dichiarato Ianeselli, è “stata fortemente voluta e sollecitata dagli studenti dell’Università”. Andreatta ha sottolineato la continuità non solo amministrativa e politica tra l’attuale Giunta e le precedenti: “Si tratta anche di una continuità ideale perché pure noi ci eravamo occupati molto di mobilità, tema che oggi mi pare essere diventato centrale”.

La cabina è progettata per una capacità massima di 50 persone, di cui 14 sedute, e viaggia a una velocità nominale di 2,5 metri al secondo. La cabina ha dimensioni esterne di 3,7 metri di larghezza e 3,6 metri di lunghezza con una superficie utile calpestabile interna di 5,3 metri quadrati. La corsa dell’ascensore dura circa 86 secondi e la capacità di trasporto finale è pari a 537 persone all’ora per ogni direzione.

Allo stato attuale risultano completate le opere civili relative alla via di corsa dell’ascensore inclinato e delle stazioni di monte denominata “Mesiano” e di valle denominata “Galilei”, tranne alcune finiture relative ai due corpi laterali più leggeri realizzati in lamiera stirata, che costituiranno le aree di imbarco e sbarco dei passeggeri.

Tutta la parte elettromeccanica dell’impianto, quali funi, contrappesi, argano motore, quadri di comando è stata installata, compresa la cabina di imbarco dei passeggeri che risulta posizionata sulla via di corsa vicino alla stazione di monte. Sono in fase di completamento i cablaggi elettrici. Contemporaneamente proseguono i lavori di realizzazione del percorso ciclabile e pedonale che collega la stazione di monte con via Mesiano.

Cronoprogramma lavori: nel corso del mese di luglio si procederà con le operazioni preliminari di collaudo funzionale dell’impianto, in cui si inizierà a movimentare la cabina sulla via di corsa e a cui seguiranno il collaudo ufficiale nel corso del mese di agosto da parte del servizio Impianti a fune della Provincia di Trento, propedeutici alla successiva messa in servizio. La conclusione dei lavori è fissata per l’autunno. L’esercizio dell’impianto sarà affidato a Trentino Trasporti.

L’impresa appaltatrice è il raggruppamento temporaneo di Imprese tra Leitner e Misconel (mandante). L’importo complessivo del quadro economico per la realizzazione dell’opera 6 milioni e 530 mila euro.