Italia Nostra: “Non si abbatta il tiglio della chiesa di Lagolo”

“È da molto tempo che in molti paesi del Trentino gli alberi urbani vengono abbattuti senza analizzarne scientificamente le effettive condizioni. Gli alberi localizzati sulle piazze o in vicinanza di edifici vengono letti come ‘problematici’, a volte addirittura ‘pericolosi’, solo per la loro localizzazione, senza valutare i molti benefici che producono e il fatto che anch’essi fanno parte del patrimonio vitale sulla terra. Il destino degli alberi nelle vicinanze degli edifici pubblici è sotto tiro da più parti”. A dirlo, in una nota, è Italia Nostra, che segnala il prossimo abbattimento del tiglio della chiesa di Lagolo. “Ora un grido d’allarme è giunto per il maestoso tiglio della chiesa di Lagolo, il cui abbattimento è previsto nei prossimi giorni. Ci si chiede come possa un albero così rigoglioso e ben equilibrato nell’estensione della sua chioma, costituire ‘pericolo’. Il taglio di quest’albero priverebbe il paesaggio e l’ambito della chiesa di un notevole servizio rigenerativo dell’ambiente circostante e di un patrimonio che ha contribuito alla bellezza del luogo e alla sua storia”, aggiunge Italia Nostra.

“Riteniamo che la determinazione dell’abbattimento di alberi urbani o storici necessiti di analisi specifiche, condotte sulle piante in oggetto con metodi scientifici. Perlomeno dovrebbero essere forniti i dati dell’analisi di resistenza al vento, che è possibile ottenere mediante verifiche non invasive di sforzi a trazione, semplicissime da produrre e spesso richieste anche alla committenza privata nei casi di regolamenti edilizi che prevedono la tutela del patrimonio arboreo”.

Infine, viene lanciato un appello per salvare l’albero della chiesa di Lagolo. “Raccogliendo le segnalazioni di una parte della cittadinanza, chiediamo al Comune di Madruzzo di bloccare questo abbattimento e affidare la gestione e il controllo sulla salute e sulla stabilità delle alberature a una ditta specializzata, garantendo questo impegno con una continuità temporale (ad esempio con scadenza biennale)”, conclude Italia Nostra.