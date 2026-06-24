Dal 2 al 5 luglio in Val di Cembra quattro giorni dedicati al Müller Thurgau: Vino di Montagna

Saranno quattro giornate di degustazioni libere, incontri tecnici ed esperienze immersive nel territorio, quelli in programma dal 2 al 5 luglio in Val di Cembra, che ospita la 39° edizione di “Müller Thurgau: Vino di Montagna”, rassegna internazionale che celebra uno dei vini simbolo di questo territorio organizzata dal Comitato Mostra Valle di Cembra in collaborazione con Associazione Turistica Val di Cembra, ApT Fiemme Cembra, Trentino Marketing, Consorzio Vini del Trentino, e con la partecipazione di Strada del Vino e dei Sapori del Trentino, Istituto Tutela Grappa del Trentino e associazione Le Donne del Vino Trentino Alto Adige.

Cuore della manifestazione sarà Palazzo Maffei, elegante edificio del 1600, dove sarà possibile degustare decine di etichette di Müller Thurgau provenienti da diversi territori produttivi italiani e stranieri. A disposizione del pubblico, una squadra di sommelier AIS per informazioni e consigli di degustazione, affiancati da un gruppo di giovani del territorio. Ad arricchire il programma per enoappassionati, anche la premiazione e la degustazione dei vini vincitori del 23° Concorso Internazionale, il cui panel di degustazione si svolgerà due settimane prima, ovvero venerdì 19 giugno. A valutare i vini in competizione, un team di 18 giurati suddivisi in tre commissioni di assaggio, composte ognuna da enologi, giornalisti e sommelier con degustazioni alla cieca secondo il Metodo Union Internationale des Oenologues che prevede la valutazione di vista, olfatto, gusto e gusto-olfatto.

Non manca una masterclass di approfondimento: il sommelier e giornalista Giuseppe Carrus condurrà gli ospiti in un viaggio tra vini della Val di Cembra e di zone produttive italiane per scoprire come territori estremi, sapidità, tempo e verticalità si traducono nel bicchiere. Spazio anche alla mixology con un appuntamento dedicato alla grappa: il barman Leonardo Veronesi accompagnerà il pubblico alla scoperta dell’arte della miscelazione attraverso una lezione speciale in cui i partecipanti potranno misurarsi con la realizzazione di cocktail personalizzati.

Con Heroes si passeggia tra i vigneti, con tappe enogastronomiche lungo il percorso e, novità di quest’anno, una grigliata finale immersa tra i filari. Chi preferisce le due ruote può optare per Cantine in sella, itinerario in e-bike con sosta presso alcune cantine del territorio per scoprire da vicino il lavoro e la passione che si celano dentro ogni bottiglia prodotta su questi ripidi pendii. Tra le iniziative, anche uno spettacolo comico dell’attrice Loredana Cont “The ironic Wine Women – Le done ironiche del vim”, accompagnato da una degustazione a cura delle Donne del Vino Trentino Alto Adige.

A tavola, invece, il festival gioca la carta della sorpresa. Torna Il giro del mondo in 80 Müller, showcooking di cucina etnica per mostrare la versatilità di questo vino: dopo Giappone, Sri Lanka e Thailandia, quest’anno è il turno della Nigeria, con tre ricette proposte in degustazione da Tracy Eboigbodin, vincitrice di MasterChef Italia 11. E poi la cena sul viale sotto le stelle, che celebra il connubio tra i territori di Cembra e Fiemme con un menù a base di specialità enogastronomiche delle due vallate, arricchita dalla emozionante performance dei ballerini professionisti della scuola di ballo Ritmomisto.

Completano l’offerta un ricco programma di iniziative a tema, organizzate nelle cantine del territorio, in programma dal venerdì alla domenica, dalle 15.00 alle 18.00, e la proposta gastronomica delle Donne Rurali, che ogni giorno saprà deliziare gli ospiti con piatti della tradizione.

Info e programma completo su mostramullerthurgau.it