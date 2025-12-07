A Sover apre un nuovo punto vendita multiservizi

A Sover ha aperto un nuovo punto vendita multiservizi, che è stato inaugurato sabato 6 dicembre. L’iniziativa nasce dalla volontà dell’amministrazione comunale, supportata da un finanziamento provinciale di 107.713 euro, di riattivare un presidio essenziale per una comunità rimasta priva di negozi. La gestione del negozio è stata affidata alla Famiglia Cooperativa Valle di Cembra.

Paola Dalsasso, vicepresidente del settore consumo della Federazione Trentina della Cooperazione, ha ribadito il ruolo ricoperto dall’ente per la realizzazione del progetto: “Oggi è un giorno di successo perché riapriamo un negozio in una comunità rimasta orfana di un servizio di prima necessità. È nel DNA delle Famiglie Cooperative esserci ovunque nel nostro Trentino. I 360 – anzi 361 con questo negozio – punti vendita sono un valore non solo economico, ma sociale, soprattutto nelle zone più decentrate. Se la comunità comprenderà questo valore, sarà certamente un successo”.

Renato Dalpalù, presidente del consorzio Sait, ha parlato di grande progetto sociale: “Da due anni il paese non aveva un negozio e l’amministrazione l’ha cercato con grande tenacia. Dal punto di vista imprenditoriale è una lotta contro le leggi della fisica: superficie limitata, pochi abitanti, assortimento contenuto. Speriamo che il servizio sia apprezzato e utilizzato, perché solo così la bottega potrà rimanere in piedi”.

“Era dal novembre 2023 che il negozio era chiuso – ha osservato il sindaco di Sover, Elio Bazzanella – e oggi finalmente apriamo il multiservizi. È un’opportunità che ci fa guardare al futuro in maniera più serena. Dopo gli sforzi dell’amministrazione e, in particolare, della vicesindaca Rosalba Sighel che ha saputo buttare il cuore oltre i numerosi ostacoli, ora confidiamo molto nell’aiuto della comunità”.