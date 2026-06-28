Val Genova, una colata detritica porta a valle massi e fango

Oltre un centinaio di persone è rimasto bloccato nell’area a monte della val Genova, verso il rifugio Bedole, dopo che una colata detritica si è verificata nel pomeriggio di sabato 27 giugno, per un fenomeno che ha interessato il Rio Dosson che si è ingrossato a causa di un improvviso e violento temporale portando a valle massi e fango e interrompendo la strada di fondovalle.

La Protezione civile del Trentino si è prontamente allertata per la ricerca di eventuali dispersi e per tutte le altre attività che coinvolgono Servizio geologico, Bacini montani, vigili del fuoco permanenti e volontari. Sul posto sono inoltre intervenuti i corpi dei pompieri volontari di Pinzolo, Carisolo e Strembo – con la supervisione dell’ispettore del Distretto Giudicarie – e il soccorso alpino, per aiutare gli escursionisti ad attraversare in sicurezza il tratto della colata di detriti, fenomeno che risulta esaurito.

L’accesso alla medio-alta valle rimarrà bloccato per tutta la giornata di domenica 28 giugno per i mezzi privati per non ostacolare le operazioni.