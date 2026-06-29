Pnrr, 25 progetti al traguardo nel Comune di Trento, per 39,5 milioni di finanziamenti complessivi

Il Comune di Trento ha portato a termine nei tempi previsti i 25 progetti finanziati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, parte del programma dell’Unione europea Next Generation Eu. Com’è noto, la scadenza generale e tassativa per il completamento di tutti gli interventi è fissata per domani, 30 giugno, mentre le procedure di rendicontazione e pagamento possono essere chiuse nei prossimi mesi.

L’Amministrazione comunale è riuscita ad aggiudicarsi un finanziamento europeo pari a 39,5 milioni, che ha prodotto un effetto leva trainando altri investimenti, per una spesa totale di 59,4 milioni di euro. Sono state 162 le imprese attivate sul territorio: il che significa che alle evidenti ricadute sui servizi comunali – aumentati, migliorati o ampliati – bisogna aggiungere un concreto effetto positivo sul sistema economico trentino.

A fare il punto sui progetti è stato oggi, lunedì 29 giugno, il sindaco Franco Ianeselli, che ha ringraziato il personale dell’Amministrazione comunale per il grande impegno e per la determinazione a rispettare le scadenze previste. Insieme al primo cittadino, a illustrare i numeri del Pnrr cittadino oggi nella sala di rappresentanza di palazzo Geremia c’erano anche la direttrice generale del Comune Franca Debiasi e i dirigenti Sabrina Redolfi (area Servizi alla cittadinanza) e Giuliano Franzoi (area Pianificazione e sviluppo del territorio).

I 25 interventi finanziati dal Pnrr interessano tre macro ambiti: quello delle opere pubbliche, il più consistente dal punto di vista degli investimenti, l’ambito del Welfare, della digitalizzazione e del trasporto pubblico.

Opere pubbliche

Per quanto riguarda le opere pubbliche, tra gli interventi principali c’è sicuramente l’Hub intermodale con la nuova stazione delle corriere, il giardino pensile e il parcheggio San Lorenzo (23,9 milioni di euro), che ha portato alla bonifica dell’area Ex Sit e alla rigenerazione di 11 mila metri quadrati. È stato totalmente rinnovato il centro sportivo Manazzon (12,6 milioni di euro l’investimento totale): grazie alla riqualificazione energetica, la nuova struttura consente di risparmiare il 60 per cento dei consumi, con evidenti benefici sia ambientali che economici. In totale sono 3500 i metri quadrati riqualificati, 8 mila i metri cubi aggiunti alla vecchia struttura. Ammonta a 6,1 milioni l’investimento sulla rete delle piste ciclabili, che si è allungata di 7 chilometri con i 9 percorsi di via Trener-Melta, via Grazioli, viale Bolognini, via Perini, via Santa Croce, via IV novembre, Povo-Villazzano, Ghiaie-Sanseverino e Piedicastello – parco Fratelli Michelin. Con 3,9 milioni è stato demolito e ricostruito il nido Orsetto Pandi a Cristo Re, che nei suoi 1.200 metri quadrati ospiterà da settembre 60 bambini, 15 in più rispetto alla vecchia struttura. Totalmente riqualificati anche i 390 metri quadrati del Punto d’incontro di via Travai grazie a un un investimento totale di 2 milioni di euro. Infine sono stati riqualificati dal punto di vista energetico i teatri Auditorium e Cuminetti: l’intervento consente di ridurre i consumi del 67 per cento per quanto riguarda lampade e fari e del 20 per cento per quanto riguarda il riscaldamento.

Se alcuni degli edifici rinnovati sono già stati restituiti alla città, altri lo saranno a breve. Infatti, anche se i cantieri sono chiusi, in qualche caso restano da completare gli arredi e gli allestimenti.

Welfare

Gli investimenti per il sociale attivati grazie al Pnrr ammontano a circa 2 milioni di euro. Tra gli interventi, la sistemazione di 8 alloggi progettati per la vita autonoma di 24 persone con disabilità. E ancora, i progetti per favorire la permanenza nel proprio domicilio delle persone fragili: il telesoccorso per 32 anziani, il controllo domotico in 12 alloggi protetti a Povo, il potenziamento dell’assistenza domiciliare (92 beneficiari) e delle dimissioni protette (27 beneficiari). Per 68 famiglie seguite dal servizio Welfare sono stati attivati interventi di prevenzione precoce e di educativa domiciliare (Progetto Pippi) in modo da rafforzare le capacità genitoriali. Per le assistenti sociali sono state finanziate 550 ore di supervisione, di gruppo e individuale, nel corso del triennio.

Trasporto pubblico

Grazie al Pnrr sono stati acquistati 7 autobus elettrici da 12 metri in funzione sulle linee 7 (Canova-Gocciadoro) e 15 (Stazione Trento-Malè-Spini). Sono stati inoltre elettrificati i due capolinea di Gocciadoro e Spini di Gardolo dove sono presenti i dispositivi di ricarica. L’investimento è stato di 4,7 milioni di euro. Si stima un risparmio di 450 tonnellate di CO2 emessa all’anno.

Digitalizzazione

Sul fronte della tecnologia informatica, l’investimento di quasi 3 milioni di euro si è tradotto nel miglioramento della cybersicurezza, nella digitalizzazione di 6 servizi e nel trasferimento nel cloud di altri 17 servizi. Inoltre è stato rifatto il sito Internet del Comune sul modello previsto per le pubbliche amministrazioni dall’Agenzia per l’Italia digitale (Agid). Ancora: sono stati attivati i servizi sull’App Io e sulla piattaforma PagoPa, sono state digitalizzate alcune procedure degli sportelli unici per le attività produttive (Suap) e per l’edilizia (Sue). È stato inoltre finanziato il servizio civile digitale in modo da supportare i cittadini nell’uso delle nuove tecnologie, promuovere l’inclusione digitale e facilitare l’accesso ai servizi pubblici online.