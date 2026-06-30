È morto Pietro Comper, pioniere dell’Economia di Comunione

È morto nel pomeriggio di martedì 30 giugno Pietro Comper, imprenditore di Isera, pioniere dell’Economia di Comunione (EdC), e titolare della Tecnodoor, che produce serramenti e chiusure industriali e civili.
“Da quel giorno, nella mia azienda, è entrato Gesù”, raccontava Comper, spiegando la sua scelta di abbracciare l’Economia di Comunione, “è entrato in Tecnodoor con gli abiti di un cliente e con la tuta da lavoro di un collega”. Comper aveva raccontato la sua storia nel libro “Una vita fa: la storia di un imprenditore”.
“Ci ha lasciati questo pomeriggio Pietro Comper, imprenditore pioniere Edc, trentino di Rovereto. Chi ha avuto il privilegio di conoscerlo ne ricorda l’autenticità, la forza, la determinazione, la resilienza ed una vera passione per i giovani, ai quali in ogni modo ha testimoniato che, se si vive in donazione, anche essere imprenditori può essere una via di felicità. Un immenso grazie per la tua vita Pietro! Siamo vicini alla moglie Maria Pia ed ai figli Gloria, Damiano e Nicola”, scrive Economia di Comunione sui social.