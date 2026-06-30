È morto Pietro Comper, pioniere dell’Economia di Comunione

È morto nel pomeriggio di martedì 30 giugno Pietro Comper, imprenditore di Isera, pioniere dell’Economia di Comunione (EdC), e titolare della Tecnodoor, che produce serramenti e chiusure industriali e civili.

“Da quel giorno, nella mia azienda, è entrato Gesù”, raccontava Comper, spiegando la sua scelta di abbracciare l’Economia di Comunione, “è entrato in Tecnodoor con gli abiti di un cliente e con la tuta da lavoro di un collega”. Comper aveva raccontato la sua storia nel libro “Una vita fa: la storia di un imprenditore”.