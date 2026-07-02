Comuni Ricicloni, Trento tra i 5 capoluoghi più virtuosi

C’è anche Trento tra i comuni in grado di raggiungere il doppio traguardo (raccolta differenziata oltre il 65 per cento e produzione pro capite di rifiuti sotto i 75 kg) premiati da Legambiente, Nuova ecologia e Kyoto club in occasione della tredicesima edizione di EcoForum, la conferenza nazionale sull’economia circolare in corso tra ieri e oggi a Roma.

Sui 54 comuni che hanno partecipato, 35 hanno raggiunto e superato l’obiettivo del 65% di raccolta differenziata mentre solo 5 (Oltre a Trento, si tratta di Pordenone, Belluno, Nuoro e Treviso) sono “Rifiuti free”, ovvero sono riusciti a mantenere la produzione di rifiuto indifferenziato al di sotto di 75 kg pro-capite all’anno. Secondo i numerosi dati incrociati per stilare la classifica finale, Trento produce 72 kg all’anno di residuo per ciascun cittadino e differenzia oltre l’80 per cento dei rifiuti.

A Roma a ritirare il premio c’era l’assessore alla Mobilità sostenibile e all’ambiente Michele Brugnara che ha sottolineato come i grandi risultati siano sempre frutto della sinergia tra i soggetti interessati: “Siamo onorati e orgogliosi per questo premio per Trento. Il mio ringraziamento va innanzitutto ai cittadini e alle cittadini, il merito è prima di tutto loro. E poi grazie al gestore Dolomiti ambiente del gruppo Dolomiti Energia, dall’amministratore delegato a tutti gli operatori che svolgono il proprio lavoro per la gestione ambientale e la pulizia della città con grande passione e disponibilità. E grazie al nostro servizio Transizione ecologica e a tutta la struttura tecnica. L’ultimo grazie va anche detto alle associazioni culturali e ambientaliste che collaborano con l’amministrazione comunale”.

In Trentino il comune più virtuoso sotto i 5 mila abitanti è Terre d’Adige, quello più virtuoso tra i 5 mila e 15 mila abitanti è l’Altopiano della Vigolana, mentre Pergine ha ottenuto il riconoscimento per i comuni sopra i 15 mila abitanti.

Questa è stata la trentatreesima edizione dei Comuni Ricicloni. Nata nel 1994, l’iniziativa di Legambiente, patrocinata dal Ministero per l’Ambiente, premia le comunità locali, gli amministratori e i cittadini che hanno ottenuto i migliori risultati nella gestione dei rifiuti: raccolte differenziate avviate a riciclaggio, ma anche acquisti di beni, opere e servizi, che abbiano valorizzato i materiali recuperati da raccolta differenziata. La giuria di Comuni Ricicloni è composta da rappresentanti di Legambiente, Conai, Comieco, Coreve, Cial, Corepla, Consorzio italiano compostatori, Ricrea, A2A, Biorepack, Conoe, Food and beverage carton slliance, Tea group. Tutti i dati e le informazioni su www.ricicloni.it/news/92/premiazione-comuni-ricicloni-2026.