Conclusa in Val di Cembra la 39ª edizione della rassegna Müller Thurgau: Vino di Montagna

Si è svolta nel fine settimana in Val di Cembra la 39ª edizione della rassegna Müller Thurgau: Vino di Montagna, un’edizione che ha saputo rinnovarsi grazie anche alla spinta del nuovo Comitato direttivo, in cui le aziende del territorio sono entrate in forza a supporto dei volontari che da sempre curano l’organizzazione dell’evento. Una rassegna con una nuova immagine e un nuovo logo, ora parte del più ampio progetto “Vini e Montagna“, che intende valorizzare le produzioni enologiche più rappresentative del Trentino. Complici anche quattro giornate di tempo splendido, l’edizione 2026 ha registrato un’ampia partecipazione di pubblico, con tutti gli appuntamenti sold out.

Particolarmente apprezzata e stimolante la masterclass “Roccia e Sale. Quando il paesaggio si fa vino: territori, tempo e identità“, condotta dal sommelier e giornalista Giuseppe Carrus (Gambero Rosso), che ha guidato il pubblico in un percorso in cinque “capitoli” tra i vini della Val di Cembra e altri grandi territori vitivinicoli italiani. Si è partiti dal confronto tra due espressioni dello stesso vitigno agli estremi geografici: il Müller Thurgau di Cembra e quello siciliano di Erice, per mostrare come rocce alpine e mare mediterraneo possano plasmare in modo radicalmente diverso la stessa uva. Nel secondo capitolo il confronto si è spostato dal vitigno al territorio, mettendo a fianco Müller Thurgau e Grillo di Mozia per esplorare la sapidità come linguaggio condiviso tra montagna e mare. Il terzo capitolo ha introdotto la variabile del tempo, confrontando annate più mature – un Müller Thurgau 2022 di Cembra e un Verdicchio di Matelica Vertis ’22 – per capire come l’invecchiamento riveli la profondità che il territorio ha impresso al vino. Si è poi passati agli “archetipi di tensione”, contrapponendo la verticalità alpina di un Riesling di Cembra alla ampiezza marina di un Vermentino di Gallura. La masterclass si è chiusa con una riflessione sull’identità: due blend bianchi, uno di Cembra e uno del Collio, a interrogare il pubblico su chi racconti davvero un luogo, se la varietà o la sua interpretazione. Un viaggio degustativo che ha attraversato la Val di Cembra, la Sicilia, le Marche, la Sardegna e il Friuli Venezia Giulia, confermando quanto il Müller Thurgau trentino sappia dialogare, per contrasto e per affinità, con le più diverse espressioni del vino italiano.

Divertente e curiosa anche la masterclass “Questione di spirito”, organizzata in collaborazione con Istituto Tutela Grappa del Trentino e Strada del Vino e dei Sapori del Trentino, in cui i partecipanti – provette alla mano e sotto la guida esperta del bartender internazionale Leonardo Veronesi – hanno sperimentato la realizzazione di cocktail.

Molto partecipato anche lo showcooking con Tracy Eboigdobin, vincitrice di MasterChef 11, che ha proposto al pubblico chips di platano e crema di avocado, fagottini “meat pie” e pouf pouf, in un viaggio di sapori omaggio all’Africa occidentale che ha incontrato le note fresche del Müller in un abbinamento curioso e riuscito. Così come lo spettacolo di Loredana Cont, che ha raccolto in Piazzetta Maffei oltre cento persone per un’ora e mezzo di divertimento e risate.

Il trekking “Heroes” ha attraversato i vigneti sotto l’abitato di Faver, con tappe nei baiti e la grigliata finale sotto le pergole ma non sono mancati il giro in bici “Cantine in sella” tra i vigneti e la cena sotto le stelle con spettacolo di danza. Fin da giovedì sera, Palazzo Maffei è stato teatro di degustazioni che hanno richiamato esperti, curiosi e appassionati, confermando un appuntamento sempre più trasversale e traino per il turismo del territorio.

A conferma, il tutto esaurito delle strutture alberghiere della zona, con diversi ospiti giunti da fuori provincia grazie anche a una comunicazione integrata tra organizzatori e soggetti del mondo enogastronomico trentino, che si è rivelata vincente.