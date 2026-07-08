A Rovereto da giovedì 9 luglio quattro appuntamenti della “Piazza dei Saperi e dei Sapori”

Giovedì 9 luglio a Rovereto prende il via “La Piazza dei Saperi e dei Sapori”, il nuovo appuntamento che unisce mercato contadino, laboratori pratici, degustazioni e cultura del territorio, in un unico spazio di incontro tra produttori, artigiani, esperti e cittadini.

L’iniziativa, promossa da associazione Tra Le rocce e il Cielo nel progetto Song of the Earth | Il Canto della Terra – la stazione del cibo, nasce grazie al sostegno del Bando S4T – Station for Transformation / Stazione Trasformazione del Comune di Rovereto, della Provincia Autonoma di Trento e della Regione Trentino-Alto Adige, con il contributo di Fondazione Caritro, Dolomiti Energia, Keim e Banca per il Trentino, ed è frutto di un’ampia rete di collaborazioni locali.

L’appuntamento è in piazzale Orsi – parco della Stazione, nei pressi della Chiesa di Santa Maria delle Grazie a Rovereto, dalle 17 alle 21. L’iniziativa proseguirà il 6 agosto, il 10 settembre e il 3 ottobre, quest’ultimo appuntamento all’interno della manifestazione EcoLogica.

IL PROGRAMMA PER IL 9 LUGLIO

La prima giornata propone un ricco calendario di attività aperte a tutti:

Ci sarà un laboratorio pratico dedicato a un ortaggio poco conosciuto o spesso sovraprodotto, tra tecniche, ricette ed esperimenti per imparare a valorizzarlo senza sprechi “Esplorazioni vegetali: un ortaggio, mille possibilità” con Francesca Longo.

Che bel parco?! Mappiamo il Parco della Stazione, con Bianca Elzenbaumer, sarà un momento di mappatura partecipata per immaginare insieme il futuro dello spazio pubblico.

Grembiuli raggianti è invece un laboratorio di cucito con Alica Muratovic Romih (Erasmus+ designer in residenza) per decorare i grembiuli di IRIS, la futura cucina climatica di comunità del parco.

Foresta, Accademia di Comunità lancia Credenza Comune: uno scambio gratuito di oggetti per cucina e tavola, con raccolta di piatti, posate, pentole e utensili da rimettere in circolo e propone Granite Lagarine e racconti di Stazione Trasformazione: granite a base di prodotti della Vallagarina e il racconto di come il progetto sta trasformando l’areale della stazione.

Per tutto il pomeriggio Associazione Echoes propone Open Mic: un palco aperto a chiunque voglia esibirsi dal vivo. Si esibiranno Alessia Bisignano, Asia Piazza, Sofia Magno, Leonardo Bort, Igor Naimoli, Fabio Prezzi, Marianna Setti, Gabriel Campolongo, Mattia Boller e Marino Pergher.

Per tutta la durata dell’evento sarà inoltre attivo il mercato dei saperi e sapori contadini, con produttori locali e prodotti di stagione da scoprire, assaggiare e portare a casa, tra cui Era d’Aria Lab di Gabriel Setti, Azienda Agricola Bio Beltrami, Maso Cengi, Capra Punk, Api e Terra e Shri Vasudhara e Malga Talpina di Mori.