“Display”, la mostra della Fondazione Caritro, arriva al Forte di Nago

Un forte storico, oltre 300 opere d’arte e un percorso digitale che invita il pubblico a riflettere, immergersi e creare con la collezione d’arte di Fondazione Caritro. Venerdì 10 luglio alle 18.30 viene inaugurata al Forte di Nago la nuova tappa di “Display”, il progetto che ha girato il Trentino in 14 location nelle comunità trentine. Un viaggio di oltre 800 chilometri per proporre nei diversi territori un’esperienza interattiva e accessibile. L’inaugurazione prevede anche un approfondimenti sulla collezione ed un momento conviviale.

Fondazione Caritro offre un modo diverso di valorizzare la propria collezione: un patrimonio vivo, da fruire, interrogare e reinterpretare attraverso il digitale, l’interazione e il gesto creativo. Si entra incuriositi e affascinati dalla location suggestiva e si esce arricchiti di un nuovo sguardo sull’arte e anche di un catalogo personale costruito scegliendo le opere preferite.

L’installazione sarà visitabile fino al 6 settembre. L’ingresso è libero e gratuito, con aperture dal giovedì al sabato dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 20.00, e la domenica dalle 17.00 alle 20.00. Durante gli orari di apertura sarà possibile essere accompagnati nell’esperienza; sono inoltre previste visite per gruppi di adulti e bambini su appuntamento. Tutte le informazioni su www.fondazionecaritro.it.