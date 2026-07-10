Il professor Fontana a Rovereto mercoledì 15 luglio per parlare di medicina e prevenzione

Il professor Luigi Fontana, tra i massimi esperti al mondo di nutrizione, metabolismo e biologia dell’invecchiamento, sarà in Trentino per l’incontro pubblico “Dalla medicina della malattia alla medicina della prevenzione”, in programma mercoledì 15 luglio alle ore 17.45, presso l’Auditorium di Trentino Sviluppo in via Zeni a Rovereto. All’evento parteciperanno anche Mario Tonina, assessore alla sanità della Provincia autonoma di Trento, e Alessandro Molinari, amministratore delegato di Itas Mutua. Insieme al professor Fontana, i relatori si confronteranno sul concetto di longevità e sulle opportunità future per il sistema sanitario trentino, mettendo in dialogo mondo scientifico, istituzioni e settore privato.
L’iniziativa è promossa dal Distretto Family Audit “Città della Quercia”. La partecipazione è gratuita con iscrizione sul sito web trentinosviluppo.it.
Il Trentino è da anni ai vertici nazionali per qualità della vita, ma si trova oggi ad affrontare una sfida demografica sempre più rilevante: l’indice di vecchiaia ha raggiunto i 179 anziani ogni 100 giovani. L’allungamento della vita, l’aumento delle patologie croniche e la crescente pressione sui servizi sanitari rendono necessario un cambio di paradigma: passare da una medicina centrata prevalentemente sulla cura della malattia a un modello integrato fondato sulla prevenzione, sulla promozione della salute e su sani stili di vita. L’obiettivo dell’incontro è andare oltre l’idea di prevenzione intesa solo come risposta a un bisogno o a un rischio già comparso, promuovendo invece una cultura della salute quotidiana, basata su corretta alimentazione, sonno adeguato, regolare attività fisica e attenzione agli stili di vita.