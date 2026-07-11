Campitello di Fassa celebra Giuseppe Dellantonio, la guida alpina più longeva d’Italia

Domenica 12 Luglio a partire dalle 9.30 a Campitello di Fassa si terranno le celebrazioni per festeggiare la guida alpina più longeva d’Italia: Giuseppe Dellantonio, di ben 103 anni.

L’evento comincerà alle 9.30 con la S. Messa presso la Chiesa Parrocchiale SS: Filippo e Giacomo di Campitello di Fassa; alle 10.30 quindi Dellantonio sfilerà lungo le vie del paese con una carrozza accompagnato dalle Guide Alpine delle diverse vallate dolomitiche e dai membri del Soccorso Alpino fino alla Casa delle Guide; quindi, alle 10.45, sono in programma i saluti e i riconoscimenti da parte delle autorità politiche, civili e militari presenti; infine, alle 11, la cerimonia terminerà con l’esibizione del Coro Valfassa e a seguire degli Schuhplattler de Ciampedel, e con un rinfresco offerto dai “Ciamorces de Fasha” a tutti i presenti.

Giuseppe Dellantonio, nato a Moena il 16.03.1923, con numero d’iscrizione all’albo delle guide alpine emerite delle Guide del Trentino con il N° 7, è riconosciuto come la guida alpina più longeva d’Italia. Storica figura di riferimento per l’alpinismo dolomitico, la sua lunga carriera ha contribuito in modo significativo allo sviluppo turistico della Val di Fassa e fa parte dei “Ciamorces de Fasha”. Partendo da questi presupposti, nasce la volontà da parte del sodalizio dei Ciamorces nella persona del Presidente Ivan Vian di celebrare la figura di quest’uomo. La prova vivente che l’approccio alla montagna va fatto non improvvisando, ma valutando le proprie capacità e rispettandola in maniera che ti riempia il cuore e rinfranchi lo spirito con i suoi scorci e i suoi panorami.