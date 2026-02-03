“Notti Gialle” a Predazzo per valorizzare l’agricoltura trentina

Dal 6 al 21 febbraio Predazzo diventa portavoce dell’agricoltura trentina grazie alle “Notti Gialle”: progetto per valorizzare la filiera corta, le produzioni locali della Val di Fiemme e del Trentino Alto Adige e rafforzare il legame tra agricoltori, cittadini e territorio.

L’inaugurazione ufficiale è in programma venerdì 6 febbraio alle 16, con l’apertura della tensostruttura coperta e riscaldata che ospiterà l’iniziativa per tutta la durata dell’evento. Ogni giorno, dalle 16 alle 21, Predazzo offrirà a residenti, turisti e sportivi un luogo di incontro, degustazione, cultura e intrattenimento, in un periodo di grande afflusso legato alla stagione invernale e allo sport.

“Le Notti Gialle – ha affermato il presidente di Coldiretti Trentino Alto Adige Gianluca Barbacovi -, nascono con l’obiettivo di raccontare e rendere visibile il valore dell’agricoltura di montagna come presidio economico, ambientale e sociale. All’interno della struttura troveranno spazio la vendita diretta dei prodotti agricoli del territorio, un’area ristoro con piatti della tradizione e cibo agricolo di strada, un palco per la musica dal vivo, gli show cooking e le dimostrazioni culinarie, oltre a un’area dedicata agli incontri e al confronto: il Salotto Coldiretti”.

Lo spazio adiacente allo Sporting Center di Predazzo si trasformerà così in un vero villaggio agricolo, dove sarà possibile incontrare i produttori locali, conoscere le loro storie, degustare formaggi, salumi, miele, conserve, prodotti da forno e scoprire come la qualità del cibo sia il risultato di un lavoro quotidiano che tutela la montagna, i boschi e il paesaggio.

Elemento qualificante dell’iniziativa sarà il programma culturale e divulgativo che accompagnerà le serate. Ogni giorno ci saranno esibizioni dal vivo di band e dj locali, e nel Salotto Coldiretti si svolgeranno incontri tematici, convegni e momenti di approfondimento dedicati all’agroalimentare, alla sostenibilità, all’economia di montagna, al turismo responsabile, ai giovani e all’innovazione.

All’interno delle Notti Gialle sarà coinvolta anche la Fondazione Aletheia che porterà contenuti scientifici e divulgativi sul legame tra alimentazione e salute, sulla dieta equilibrata e sull’importanza di educare a un consumo consapevole, con particolare attenzione ai temi dell’obesità, della qualità dei cibi e della stagionalità.